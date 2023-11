Líbere traz apartamentos de curta e média duração para Portugal

De acordo com Notícias IdealistaO Libre Hospitality Group lançou a sua operação na Europa com a abertura do seu primeiro imóvel em Lisboa.

“Líbere Lisbon Príncipe Real, um complexo de apartamentos de curta e média duração, localizado na Rua Luisa Todi 10. “Com estes novos apartamentos, a empresa exporta o seu conceito HospitalityTech para Lisboa, uma das cidades mais turísticas de Portugal. Segundo dados registados no INE, 2,7 milhões de hóspedes ficaram hospedados em hotéis e empreendimentos turísticos”, refere a agência em comunicado.

A operadora anunciou em maio passado a adição dos gestores comerciais para Portugal e Itália, Pedro Silvestre e Niccolo Pravetoni, como ponto de partida para o seu plano de internacionalização.

“No Líbere Hospitality Group continuaremos a crescer e a exportar o nosso modelo de negócio para todo o Sul da Europa; e a entrada em Portugal com a propriedade ‘Príncipe Real’ em Lisboa marca um ponto de viragem para o lançamento de novas operações noutros países europeus”, afirma. diz. Pedro Silvestre, responsável pelo desenvolvimento de negócios em Portugal. O grupo conta atualmente com um portfólio de 37 imóveis, dos quais 18 estão em operação, totalizando mais de 1.200 unidades em 13 cidades espanholas e 2 cidades do Sul da Europa.