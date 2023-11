Não houve vítimas quando o avião caiu no interior

Em declarações à agência Lusa, Simão Velez, comandante dos bombeiros de Ponte de Sor, disse que as vítimas serão estabilizadas no local pelas equipas de emergência e transportadas para o hospital.

Ele disse que havia dois passageiros, um de 32 anos e outro de 39 anos.

Emergência sub-regional do Alto Alentejo e Defesa Civil O Comando alertou as autoridades sobre a queda do avião às 11h06.

As operações de resgate mobilizaram 25 operacionais, apoiados por 10 viaturas e um helicóptero, segundo o site da Defesa Civil.

O acidente aconteceu a poucos quilómetros do aeródromo municipal de Ponte de Sor, onde se realiza até domingo o Portugal Air Summit.

Contactada pela Lusa, a diretora do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, Sandra Caterino, disse que o avião que caiu não estava relacionado com a operação da infraestrutura e era um “avião particular”.

“Não tem nada a ver com a atividade ou programa do Portugal Aviation Summit e não afetará as operações de voo programadas para o fim de semana”, acrescentou.

As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários (GPIAAF), que já enviou uma equipa para o local, disse à Lusa fonte da organização.