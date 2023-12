Lian Li descobriu uma nova fronteira para monitores LCD: ventiladores de gabinete de PC por US$ 47

Se você está tentando adicionar luzes ao gabinete do seu PC, você tem muitas opções: tiras de LED, coolers de CPU com luzes, ventoinhas do gabinete com luzes, teclados e mouses com luzes, placas-mãe com luzes, GPUs com luzes e chips de RAM. Luzes piscando aleatoriamente, mesmo Sticks falsos de RAM Isso vai para seus slots de RAM para que você não tenha pontos não RGB em sua configuração.

Mas se tudo isso não for suficiente para você e você precisar dar um passo adiante, Lian Li tem um novo produto para você: ventoinhas de gabinete que incluem não apenas LEDs RGB com duas zonas de iluminação diferentes, mas também LCD de 1,6 polegadas. monitores que podem programá-lo para mostrar estatísticas do seu computador ou pequenas fotos e vídeos.

Fãs em Variedade de LCD UNI FAN TL Disponível nos tamanhos 120 mm e 140 mm, com opções de cores preto e branco. As versões com tela custam US$ 47 para a versão de 120 mm e US$ 52 para a versão de 140 mm, e as ventoinhas TL sem tela custam US$ 33 e US$ 36, respectivamente. Os ventiladores devem estar conectados ao seu controlador de ventilador dedicado, que pode operar até sete ventiladores equipados com LCD ao mesmo tempo. Os monitores podem então ser personalizados por meio de software proprietário, como infelizmente é comum para luzes RGB e monitores pequenos.

anúncio

Uma desvantagem para quem se esforça para melhorar o fluxo de ar: as telas LCD só são visíveis em um lado de cada ventoinha. Normalmente, se você quiser converter a ventoinha de entrada para exaustão, ou seja, soprando ar quente para fora do gabinete em vez de trazer ar frio para dentro, você pode simplesmente virá-la. Se você fizer isso com um ventilador TL LCD, ele bloqueará as telas. Lian Li vende versões “reversas” personalizadas de cada ventilador que sopra o ar na outra direção; A instalação incorreta de ventiladores de LCD pode danificar os monitores, diz Lian Li. As versões não LCD podem simplesmente ser viradas, como um ventilador normal.

Outras empresas já brincaram com a ideia de colocar telas LCD em componentes internos antes – várias empresas fabricam refrigeradores de água de CPU completos que integram uma tela LCD personalizável no bloco de água que pode ser facilmente lida através de um lado de acrílico ou vidro painel. Às vezes, você também pode encontrar refrigeradores de ar com display LCD Montado em um dissipador de calor em algum lugar. Mas os fãs da Lian Li, até onde sabemos, são os primeiros a montar displays LCD nos fãs.

Você realmente precisa de tantos monitores minúsculos em todo o seu computador, exibindo as temperaturas internas dos seus componentes e reproduzindo pequenos trechos de vídeo? Não, claro que não. Mas incluir iluminação RGB e outros componentes personalizáveis ​​em seu PC é mais focado no que Pode Para ser feito Ele deveria Feito.

Os monitores LCD UNI FAN TL podem ser pré-encomendados Um– Ou Três pacotes A partir de hoje. O pacote de três também inclui o controlador do ventilador, que está disponível para Adicional $ 25.