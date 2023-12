Nota de despedida do CEO da ActiBlizz, Kotick Pens

Sabíamos que o CEO de longa data da Activision Blizzard, Bobby Kotick, também estaria Deixe o cargo no final deste ano nas próximas A histórica aquisição de sua empresa pela Microsoft– Mas não sabíamos que ele iria embora oficialmente no final um dia de trabalho Para 2023, tecnicamente dois dias antes do final do ano. Esta informação foi uma das muitas mensagens que ele postou hoje.

Kotick, que esteve envolvido em polêmica ao longo de seus 32 anos à frente da ActiBlizz, escreveu: mensagem de adeus aos funcionários na quarta-feira, 20 de dezembro, e anunciou oficialmente que seu último dia será 29 de dezembro (último dia de trabalho em 2023, ele não é um guerreiro de fim de semana). A carta, intitulada “Bobby Kotick: With Gratitude”, é dirigida a “pessoas extraordinárias” e começa com a história de Kotick como um grande jogador “G”.

Ao longo dos anos, a minha paixão por videojogos tem sido frequentemente atribuída a este impasse!, ataque ao rio, E Kaboom!. Adoro aqueles jogos do Atari 2600, mas o jogo que primeiro capturou minha imaginação foi A casa misteriosa, desenvolvido por Roberta e Ken Williams. Joguei em um Apple II emprestado noite após noite enquanto estava na faculdade na Universidade de Michigan. A casa misteriosa Foi uma aventura de texto com alguns gráficos rudimentares baseados em anime. (É apropriado que o tenhamos agora.) A casa misteriosa e a empresa que o publicou, Sierra On Line). O mundo em que o jogo é jogado é deixado em grande parte à imaginação do jogador. Eu imaginei mundos ricos e expansivos com todos os tipos de vidas interativas e animadas que permitiriam aos jogadores realizar suas diversas aspirações – tudo em um mundo simulado que oferecesse possibilidades ilimitadas de desafio, conexão e diversão.

Ele continua elogiando o trabalho árduo dos mesmos funcionários da Activision Blizzard que… Ele o acusou Contribuir para a criação de um ambiente de trabalho que inclua assédio sexual e discriminação –Acusações que ele negou em voz alta e veementemente. novamente em 2021, Kotick considerou a ideia de desistir Se ele não conseguiu “consertar” a cultura da empresa, acabou decidindo ficar e continuar recebendo seu salário. Não está claro se a cultura da empresa foi corrigida, mas o comentário veio na mesma semana Ele admitiu ter escrito um e-mail para toda a empresa O que levou a uma greve a nível dos funcionários.

Mais tarde, a carta de Kotick descreveu a Microsoft/Xbox como “a empresa mais admirada do mundo” e afirmou que a grande aquisição (que… A Comissão Federal de Comércio tentou proibir) Não foi um “acidente”. Ele então volta sua atenção para o CEO do Xbox, Phil Spencer, que liderará a Activision Blizzard King em sua ausência.

Phil Spencer aprecia a magia do ABK há décadas. Quando ele se aproximou Brian [Bulatao, Chief Administrative Officer] Ele e eu propusemos adquirir a empresa há dois anos e ficou imediatamente claro que a combinação dos nossos negócios nos permitiria continuar a liderar à medida que a lista de concorrentes capazes e com bons recursos crescia. Phil compartilha nossos valores e valoriza nossos talentos. Ele é apaixonado por nossos jogos e pelas pessoas que os criam. Ele tem uma ambição ousada. À medida que avançamos para o próximo capítulo emocionante, você não poderia estar em melhores mãos.

Não está claro como a Microsoft lidará com a recente ordem de retorno ao escritório da ActiBlizz para testadores de controle de qualidade remotos, que são… Ele descreveu a situação como uma “demissão suave”.

Quanto à saída de Kotick, citarei meu falecido avô Pasquale Cestaro: “Você não precisa ir para casa, mas precisa ir”.