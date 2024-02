Lista dos vencedores do Annie Awards de 2024

Assefa-Hollywood

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso A competição sobreviveu à competição para dominar o 51º Annie Awards, que foi entregue na noite de domingo no Royce Hall da UCLA. A sequência da Sony Animation levou para casa o de Melhor Filme e seis outros prêmios, o mesmo número que recebeu Homem-Aranha no Aranhaverso Foi creditado com Annies de 2019 – tornando-se um dos principais candidatos ao Oscar de Animação no próximo mês.

Homem-Aranha no Aranhaverso Ganhou o prêmio de Melhor Filme de Animação no 91º Oscar.

Desde que a categoria Oscar de Melhor Filme de Animação foi lançada em 2002, 14 dos 21 vencedores de Melhor Filme de Annies – e sete dos últimos 11 – levaram para casa a estátua de ouro. Seguiu o exemplo no ano passado, assim como a Netflix Pinóquio Guillermo del Toro Ele ganhou os dois shows da copa.

Domingo, Homem Aranha As vitórias foram conquistadas em direção, música, design de produção, design de personagens, efeitos sonoros e edição.

Atingido por Hayao Miyazaki do Gkids O menino e a garça E Netflix Nimona – O último a entrar na festa com Nove nomeações inovadoras – foram os outros vencedores do filme, cada um levando para casa dois prêmios Sonhos de robô Da Arcadia Motion Pictures ganhou o prêmio de Melhor Filme – Independente. Esses três filmes concorrerão ao Oscar no próximo mês Verso de aranha e Disney/Pixar racista.

Nimona Tonight ganhou o prêmio de escrita e dublagem para Chloe Grace Moretz, enquanto O menino e a garça O filme ganhou Melhor Storyboard para seu diretor, Hayao Miyazaki, e para animação de personagens.

Domingo marcou a primeira vez em 32 anos que nem um filme da Disney nem da Pixar foi indicado ao prêmio principal das Annies, e seu filme ganhou as Annies. racista Fui para casa de mãos vazias esta noite. O mesmo aconteceu com a Paramount/Nickelodeon Tartarugas Ninja Adolescentes Mutantes: Caos Mutante E anime Toho Suzumeque também foi indicado para Melhor Filme esta noite.

As categorias de TV foram uma derrota para a Netflix samurai de olhos azuis, que recebeu seis prêmios, levando para casa prêmios de Redação, Edição, Efeitos Especiais, Design de Personagens, Design de Produção e Melhor Televisão/Mídia para Públicos Adultos.

TV de animação da Disney Garota da lua e dinossauro do diabo Ganhou três Annies e um Lucasfilm Awards Guerra nas Estrelas: Visões Recebeu dois prêmios – os únicos dois filmes na telinha a receber vários prêmios.

Abaixo está a lista completa dos vencedores:

Melhor característica

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Animação da Sony Pictures

Melhor recurso – independente

Sonhos de robô

Gifs animados de Arcádia

Melhor Direção – Longa

Joaquim dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Animação da Sony Pictures

Melhor Direção – Televisão/Mídia

Paulo jovem

Guerra nas Estrelas: Visões

Episódio: O Screamer chega

Lucasfilm Limited / Cartoon Salon

Melhor Storyboard – Recurso

Hayao Miyazaki

O menino e a garça

Distribuição do Studio Ghibli/Gkids

Melhor enredo – televisão/mídia

Ben Juno

Garota da lua e dinossauro do diabo

Episódio: Boa noite, garota da lua

Animação televisiva da Disney/Produções de cinema cigano

Melhor TV/Mídia – Série Limitada

Kizazi Moto: Geração Fogo

Episódio: Enkai

Peixe-gatilho e piscando

Melhor TV/Mídia – Adulto

Samurai de olhos azuis

Episódio: Piloto: Escala de Martelo

Uma série produzida pela Netflix/3 Arts Entertainment e Blue Spirit Productions

Melhor TV/Mídia – Crianças

Hilda

Episódio: Capítulo 8: Ilha das Fadas

Hilda Productions Limited, uma empresa Silvergate Media, e Netflix Inc. e Mercúrio Filmworks

Melhor TV/Mídia – Pré-escola

Ghee está feliz

Episódio: Navagraha

Estúdio Cara Feliz

Melhor Redação – Recurso

Roberto L. Baird, Lloyd Taylor

Nimona

Animação Annapurna na Netflix

Melhor Redação – Televisão/Mídia

Âmbar Noizumi

Samurai de olhos azuis

Episódio: O Conto de Ronin e a Noiva

Uma série produzida pela Netflix/3 Arts Entertainment e Blue Spirit Productions

Melhor dublagem – recurso

Chloë Grace Moretz (Personagem: Nimona)

Nimona

Animação Annapurna na Netflix

Melhor dublagem – televisão/mídia

Diamond White (Personagem: Lunella Lafayette/Moon Girl)

Garota da lua e dinossauro do diabo

Episódio: Aterrissagem da Garota da Lua

Animação televisiva da Disney/Produções de cinema cigano

Melhor Editorial – Destaque

Homem-Aranha: através da equipe editorial do Spider-Verse

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Animação da Sony Pictures

Melhor Editorial – TV/Mídia

Yuka Shirasuna

Samurai de olhos azuis

Episódio: O Conto de Ronin e a Noiva

Uma série produzida pela Netflix/3 Arts Entertainment e Blue Spirit Productions

Melhor FX – Recurso

Pav Grociola, Filippo Macari, Naoki Kato, Nicola Finizio, Edmond Bullet-Gili

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Animação da Sony Pictures

FX: Sony Pictures ImageWorks

Melhor FX – TV/Mídia

Thomas Decans, Karl Burtin, Laurent Bretonnier

Samurai de olhos azuis

Episódio: Todos os sonhos malignos e palavras raivosas

Uma série produzida pela Netflix/3 Arts Entertainment e Blue Spirit Productions

FX: Alma Azul

Melhor Animação de Personagem – Longa-Metragem

Takashi Honda

O menino e a garça

Estúdio Ghibli distribuído pela Gkids

Melhor Animação de Personagem – TV/Mídia

Alex é legal

Samurai de olhos azuis

Episódios: 101, 104 e 106

Uma série produzida pela Netflix/3 Arts Entertainment e Blue Spirit Productions

Melhor Animação de Personagem – Live Action

Fernando Herrera, Chris Hurt, Nathan McConnell, Daniel Cabral, Chris McGaw

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Estúdios Marvel

FX: buffer de quadros

Melhor Animação de Personagem – Videogame

Equipe de animação da Insomniac Games

Homem-Aranha Marvel 2

Jogos de insônia

Melhor Design de Personagem – Recurso

Jesus Alonso Iglesias

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Animação da Sony Pictures

Melhor Design de Personagens – Televisão/Mídia

José Lopes

Garota da lua e dinossauro do diabo

Episódio: Transcendência

Animação televisiva da Disney/Produções de cinema cigano

Melhor Música – Destaque

Daniel Pemberton, Metro Boomin

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Animação da Sony Pictures

Melhor Música – TV/Mídia

Marcus Wormstorm, Nadia Darris, Dino du Toit

Guerra nas Estrelas: Visões

Episódio: Ao Song

Lucasfilm Ltd./Peixe-gatilho

Melhor cuidado

“Videogames” de Tenacious D

Empresa Penryl

Melhor Produção Especial

Presentes Snoopy: Marcy Única

WildBrain Studios em colaboração com a Apple

Melhor Design de Produção – Longa

Patrick O'Keefe, Dean Gordon

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Animação da Sony Pictures

Melhor Design de Produção – Televisão/Mídia

Toby Wilson, James Wilson, Emil Mitev

Samurai de olhos azuis

Episódio: O Grande Incêndio de 1657

A série é produzida pela Netflix/3 Arts Entertainment e produzida pela Blue Spirit

Melhor tópico curto

A guerra acabou! Inspirado na música de John e Yoko

Liga Elétrica

Melhor filme estudantil

O pequeno poeta

Diretor Estudantil: Justin King

Escola: Instituto de Artes da Califórnia

Anunciado anteriormente

Prêmio Winsor McCay por contribuições vitalícias ou profissionais

Charlotte “Lotte” Reiniger (póstuma)

Joe Hisaishi

Marcy Paige

Prêmio Incursão de Junho (Efeito ótimo, bom ou de caridade)

Fundação BRIC (Alison Mann e Nicole Hendricks, cofundadoras)

Prêmio UB Lurex (Avanços técnicos que afetam a indústria de animação)

John Oxbury (póstumo)

Prêmio de Realização Especial (Conquistas únicas e notáveis ​​não são reconhecidas na atual estrutura de categorias de premiação)

Artistas de animação de Walt Disney