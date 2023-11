Christian McCaffrey quebra o recorde da NFL detido pelo grande Roger Craig dos 49ers – NBC Sports Bay Area e CA

Uma semana depois de não conseguir quebrar o recorde da NFL de jogos consecutivos com um touchdown, o wide receiver do 49ers, Christian McCaffrey, encontrou outra maneira de gravar seu nome nos livros de história contra o Tampa Bay Buccaneers no domingo, no Levi’s Stadium.

Com uma recepção de 2 jardas no final do primeiro tempo, McCaffrey registrou a 484ª recepção de sua carreira na NFL, ultrapassando o grande Roger Craig do 49ers na maioria das recepções de um running back durante suas primeiras sete temporadas na história da NFL.

Esta não foi a primeira vez que o jogo estelar de McCaffrey o colocou ao ar livre com Craig, já que ambos os running backs dinâmicos estão sozinhos com o Hall of Famer Marshall Faulk como o único running back na história da NFL a registrar 1.000 jardas corridas e 1.000 jardas de recepção. Na mesma temporada.

McCaffrey não perdeu tempo aumentando seus totais impressionantes para a temporada de 2023, estendendo sua contagem para o melhor touchdown da liga entre os running backs com seu quinto pelo ar após conectar com Brock Purdy em uma corrida de touchdown de 4 jardas no final do primeiro quarto de Jogo de domingo. Com Tampa Bay.

A estrela do running back dos 49ers liderou a posição para 339 jardas, o recorde da liga, na semana 11, ao mesmo tempo que liderou a NFL em jardas corridas, com 747 entrando no jogo de domingo.

Se McCaffrey conseguir manter esse ritmo rápido pelo restante da temporada de 2023 da NFL ele poderá se tornar o primeiro running back a liderar a posição em corridas e jardas recebidas desde 2010 quando o ex-astro do Houston Texans Arian Foster realizou o feito com 1.616 jardas recebidas e 604 jardas de recepção.

McCaffrey apresentou números dignos do Hall da Fama desde que foi adquirido pelos 49ers antes do prazo de negociação da NFL de 2022, registrando mais de 2.000 jardas multifacetadas e 24 touchdowns em 21 jogos pelo San Francisco.

Baixe e acompanhe o Podcast 49ers Talk