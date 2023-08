Lana Del Rey fará uma turnê neste outono – Variety

Getty Images

Lana Del Rey está pegando a estrada neste outono.

A cantora de “A&W” revelou uma mini-turnê de 10 datas pelos Estados Unidos em setembro e outubro, produzida pela Live Nation. A turnê começará em 14 de setembro em Franklin, Tennessee e atingirá cidades no Texas, Alabama, Flórida e mais antes de encerrar em Charleston, Virgínia, em 5 de outubro.

Del Rey é novo no circuito de festivais, apresentando shows em Outside Lands, Lollapalooza e Glastonbury nos últimos meses. Ela também se apresentou em Arkansas, Cidade do México, Paris, Amsterdã, Dublin e Londres neste verão.

Em março, Del Rey lançou seu nono álbum de estúdio, Você sabia que há um túnel sob o Ocean Boulevard, com aclamação da crítica. em sua resenha, diversoChris Willman, do álbum, escreveu: “Não há um momento inexpressivo no álbum, seja fazendo uma citação de assinatura, pronunciamentos ousados ​​ou levando fãs indisciplinados a buracos de coelho obscuros.”

Os ingressos estarão à venda em 25 de agosto às 10h, horário local livenation.com. Veja a lista completa de cidades, datas e locais abaixo.

14 de setembro – Franklin, Tennessee no Anfiteatro FirstBank

17 de setembro – Austin, TX no Germania Insurance Amphitheatre

19 de setembro – Dallas, TX no Dos Equis Pavilion

21 de setembro – Huntsville, Alabama. no Anfiteatro Orion

23 de setembro – West Palm Beach, Flórida. Na Lista Financeira do iThink

25 DE SETEMBRO – TAMPA, FL NO MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre

27 de setembro – Brandon, Miss Brandon Runway

29 de setembro – Charlotte, NC no PNC Music Pavilion

3 de outubro – Pittsburgh, Pensilvânia. No Pavilhão em Star Lake

5 de outubro – Charleston, VA – Charleston Coliseum