Billy Bragg lança “Rich Men Make North of a Million” em resposta a Oliver Anthony

Billy Bragg revelou uma nova música, “Rich Men Earning North of a Million”, inspirada no single de Oliver Anthony, “Rich Men North of Richmond”.

Apresentando a música, o artista folk inglês explicou que “Desde que vi o clipe de Oliver Anthony cantando sua música ‘Rich Men North of Richmond’, o fantasma de Woody Guthrie tem sussurrado em meu ouvido”. questões sobre as quais ele canta. ‘Então hoje eu sentei e escrevi esta resposta à canção do Sr. Anthony, para pessoas como ele e pessoas como você.'”

O resultado é um hino pró-sindicato que não discrimina, mas fala aos “trabalhadores” de todos os tipos.

“Se você vender sua alma, trabalhe o dia todo. Horas extras para pagar besteiras. Nada vai mudar se tudo o que você fizer for desejar acordar e não está certo”, canta Bragg no verso de abertura. “organizar. Lute por melhores salários. É melhor você se juntar a uma guilda, irmão. Organize-se hoje.”

“O problema realmente é quando o sindicato entra. Os homens ricos que ganham salários do norte de um milhão de pessoas querem manter a força de trabalho”, continua Bragg. “Se você formar um sindicato, logo descobrirá que os trabalhadores são de um tipo. Portanto, não criticaremos aqueles que precisam de um pouco de compreensão e solidariedade. Isso não está certo, amigos.”

Nos versos seguintes, Bragg enfatiza o papel do sindicato em fornecer cuidados de saúde acessíveis e pede “guerras culturais” destinadas a desviar a atenção de questões mais prementes.

“Se você está lutando com sua saúde e ganhando peso, o médico lhe dá analgésicos opiáceos para ajudá-lo a se locomover”, ele canta. Não seria melhor para pessoas como você e eu se a medicina fosse subsidiada e gratuita? Junte-se a uma guilda.”

“Saiba que suas guerras culturais estão aí para distraí-lo enquanto os bilionários liberais evitam pagar impostos. Você quer falar sobre banhos enquanto as enchentes sobem e a selva está pegando fogo… Eles querem nos dividir porque juntos somos fortes. você age agora que está cantando sua maldita música? Você não gosta que um homem se divirta.” Rico com controle total, é melhor deixar a guilda rolar.”

E Bragg fecha sua música com uma mensagem final de solidariedade: “Não importa se você mora em uma cidade ou em uma pequena cidade do interior, um homem rico que ganha mais de um milhão quer manter a força de trabalho funcionando.”

Ouça a música de Bragg “The Rich Who Make North of a Million” abaixo.

“Rich Men North of Richmond”, de Anthony, conquistou quase 30 milhões de visualizações desde seu lançamento no início deste mês. No entanto, os críticos apontaram para a imagem negativa da música dos beneficiários do bem-estar e sua associação com o populismo de direita, e também questionaram se o pano de fundo fabricado foi responsável por seu súbito aumento de popularidade.