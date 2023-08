Netflix divulga trailer e data de lançamento da nova série documental ‘The Gladiators’

Há mais de um ano, ouvimos falar de uma série documental da Netflix com foco na promoção de propriedade de Al Snow, Ohio Valley Wrestling (OVW). Agora, temos um trailer e uma data de lançamento para o show.

Simplesmente intitulado gladiadoresa série vem do produtor Greg Whiteley, que também estava por trás de documentários semelhantes da Netflix, como sua última chance E Ele encoraja. Todos os episódios estarão disponíveis para assistir ao vivo na quarta-feira, 13 de setembro.

Como você pode ver no trailer acima, a Netflix se apóia fortemente na história da virada do século da OVW como promoção de desenvolvimento da WWE. As fotos de John Cena e Batista que vemos durante a conversa de David Shoemaker do The Ringer datam da época em que eles moravam em Louisville, Kentucky. Ele também parece ter uma pequena fixação no atual proprietário Snow, usando seu tempo na ECW e na WWE para estabelecer suas credenciais.

Mas pode ser assim que eles vendem a série para o público geral da Netflix. O trailer aborda a situação financeira da OVW e dos parceiros de negócios de Snow, mas a descrição oficial faz com que pareça assim gladiadores tópico real:

Outrora uma escola orgulhosa para aspirantes a lutadores profissionais, a academia passou por tempos difíceis desde então. O lutador de celebridades Al Snow segue a filosofia antiquada de luta livre com um grande foco na narrativa, mas, apesar do amor de alguns fãs obstinados, a academia luta semana após semana para permanecer relevante o suficiente para manter suas portas abertas. As coisas ficaram tão ruins financeiramente que Al foi forçado a vender uma participação majoritária para um grupo de empresários locais, incluindo Matt Jones, a personalidade do rádio mais popular de Kentucky. Matt e o novo grupo de proprietários forneceram à academia em dificuldades o dinheiro necessário, mas ainda está operando com um grande prejuízo. Os novos proprietários deram a Al o verão para mudar as coisas. The Gladiators narra os esforços de Al e seu bando de lutadores aspirantes enquanto eles lutam com suas ambições pessoais e uns com os outros enquanto tentam se unir para salvar este ginásio histórico.

Nenhuma palavra ainda sobre o número de episódios, mas vamos mantê-lo informado.

Você está interessado em verificar gladiadores Quando cai no dia 13 de setembro?

