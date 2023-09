A dica nº 1 para iniciar uma atividade paralela, de mães que ganham milhares em renda passiva

Hoje em dia, existem inúmeras maneiras de ganhar dinheiro fora do seu trabalho diário. Você pode passear com os cães, alugar sua casa no Airbnb e até ajudar alguém a marcar consultas online.

Quando você inicia um negócio, “há muito o que aprender e isso se torna opressor”, diz Rachel Jimenez, cuja loja Etsy gerou mais de US$ 110.000 em renda passiva em 2022. Como resultado, você provavelmente ganhará muito dinheiro com os erros ao longo do caminho e “não será o seu melhor trabalho possível”, diz Berninger.

A própria Jimenez encontrou sua rede ao assumir a rede de Berninger vezque fornece acesso a um grupo de colegas no Facebook.

Para encontrar sua própria comunidade, você pode fazer cursos semelhantes com redes de alunos integradas, pesquisar outros grupos do Facebook com vendedores para impressão, encontrar tópicos do Reddit onde as pessoas fazem perguntas, seguir os vendedores do Etsy no Instagram ou TikTok e participar de comunidades que eles criaram ou Entre em contato diretamente com outros vendedores no Etsy para ver se eles estariam dispostos a ajudá-lo.

Encontrar pessoas que enfrentam os mesmos desafios em suas vidas não é apenas uma ótima maneira de obter soluções para seus problemas imediatos, é também uma forma de permanecer motivado.

Iniciar um projeto paralelo para impressão – ou qualquer negócio – “pode parecer solitário”, diz Berninger. Mas fazer isso com outras pessoas pode fazer com que “sinto que estou bem, não estou sozinho”, diz Jimenez.

