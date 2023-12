Kyle Shanahan lamenta reviravoltas do 49ers e pênaltis na derrota para o Ravens – NBC Sports Bay Area e CA

SANTA CLARA – Não são necessárias análises para descobrir por que um confronto tão aguardado na véspera de Natal entre os 49ers e os Ravens se transformou em uma derrota em Baltimore.

Os 49ers entraram no jogo da Semana 16 com a melhor diferença de turnover da NFL mais 13, mas na noite de segunda-feira perderam a batalha por 5-0. Portanto, não há muito mistério por trás da vitória dos Ravens por 33-19 no Levi's Stadium.

“Acho que quando você vira a bola cinco vezes, geralmente é isso que acontece”, disse o técnico do 49ers, Kyle Shanahan, na terça-feira, em uma teleconferência com repórteres. “Você não pode fazer cinco reviravoltas e não conseguir nada. Você não pode avançar mais de 100 jardas em uma disputa de pênaltis.” [the 49ers had 10 penalties for 102 yards]”.

O quarterback de San Francisco, Brock Purdy, lançou as quatro piores interceptações de sua carreira. O safety dos Ravens, Kyle Hamilton, acertou um passe de Purdy na end zone na primeira tacada do jogo dos 49ers, e as próximas três escolhas do QB – cada uma em tentativas de passe redirecionadas – foram imediatamente acertadas por 17 pontos em Baltimore.

Cada uma das transformações de Purdy foi diferente, apresentando uma combinação de decisões erradas e azar.

História simples, certo?

“Foi apenas uma derrota”, disse Shanahan, recusando-se a dar um significado mais profundo à derrota que reduziu o recorde dos 49ers para 11-4 nesta temporada. “Você joga contra um bom time e faz cinco substituições e recebe todos aqueles pênaltis, o que torna difícil a vitória.”

Os Ravens abriram o jogo com uma vantagem de 17 pontos no terceiro quarto, depois de uma vantagem de 16-12 no intervalo. Além dos brindes, os 49ers fizeram outro touchdown para os Ravens quando o apostador Mitch Wishnowsky foi penalizado em 15 jardas por uma rebatida fora de campo no final de um retorno de punt de 23 jardas no início do terceiro quarto.

“Quando você joga de forma desleixada com essas viradas e pênaltis e joga contra um bom time, fica difícil vencer”, disse Shanahan.

Baixe e acompanhe o Podcast 49ers Talk