Jaire Alexander: O Green Bay Packers suspende o cornerback por um jogo após quebrar uma moeda

Jaire Alexander não participará do próximo jogo do Green Bay Packers após estar suspenso.





CNN

–



O Green Bay Packers anunciou na quarta-feira que o cornerback Jaire Alexander foi colocado na lista de reservas/suspensos de uma pessoa. NFL partida devido a comportamento prejudicial à equipe.

A mudança ocorre depois que Alexander se inscreveu para participar do sorteio antes do jogo dos Packers contra o Carolina Panthers no domingo, mesmo não sendo capitão do time – e suas ações quase levaram a uma briga massiva. Erro fatal Para uma equipe tentando lutar para passar Jogos decisivos.

Na vitória dos Packers por 33-30 contra os Panthers, Alexander acertou em cheio quando os líderes do time estavam no meio-campo.

Depois que os Packers ganharam na loteria, Alexander disse que Green Bay quer ficar na defensiva – o que não é a mesma coisa que optar por adiar.

O árbitro então teve que explicar o que Alexander havia escolhido em nome do Green Bay. Sem a intervenção do árbitro que questionou se Alexander realmente quis dizer que queria segurar em vez de defender, Carolina teria recebido a bola para iniciar o intervalo.

Após o jogo, o técnico do Packers, Matt LaFleur, disse aos repórteres que o que Alexander fez foi um “grande erro”.

Enquanto isso, Alexander não demonstrou remorso no domingo, dizendo aos repórteres após o jogo que queria estar lá porque é de Charlotte.

“A decisão de suspender um jogador nunca é fácil e não a tomamos levianamente”, disse o gerente geral do Packers, Brian Gutekunst, em comunicado quando a suspensão foi anunciada na quarta-feira.

“Infelizmente, as ações de Gayer antes do jogo na Carolina nos levaram a dar esse passo. Como organização, esperamos que todos coloquem o time em primeiro lugar”, acrescentou Gutekunst.

“Embora estejamos desapontados, tivemos uma boa conversa com Jair esta manhã e esperamos que ele aprenda com isso à medida que avançamos juntos. Estamos ansiosos para recebê-lo de volta na próxima semana porque ele é um membro importante desta equipe e irá continuar a sê-lo no futuro.