Chelsea x Crystal Palace: Premier League inglesa – Ao vivo | Liga Premiada

principais eventos Mostrar apenas eventos importantes Ative o JavaScript para usar este recurso

12 minutos: Esse é um bom jogo. Tenho mais qualidades, é só esperar e ver.

10 minutos: Mitchell libera a linha para o Palace! Modric faz uma bela dobradinha antes de fazer um excelente passe para Mattsen, que conduz a bola em direção ao gol. Henderson tocou levemente na bola e ela cabeceou em direção ao gol do Palace, mas Mitchell correu rápido para se desvencilhar a tempo. Bom ataque, bom goleiro, boa defesa.

8 minutos: Olise tem a capacidade de vencer o próximo zagueiro do Chelsea, Badiashile, para se aproximar dele, e deve receber outra cobrança de falta perigosa de Caicedo na entrada da grande área do Chelsea. O árbitro Michael Salisbury não ficou impressionado.

7 minutos: Gallagher está sendo vaiado pelos torcedores do Palace, talvez porque o meio-campista não tenha assinado definitivamente pelo clube após seu excelente período de empréstimo no sul de Londres, há duas temporadas. As vaias são mesquinhas e excelentes, na minha opinião.

5 minutos: Andersen fez um excelente passe para Olise, que bateu facilmente Colwell e rematou pela ala direita, antes de ganhar um livre com o qual Eze tentou a sorte. Petrovic corre para cobrir seu poste mais próximo, mas Eze erra por um metro.

4 minutos: O Chelsea ainda não conseguiu um chute. Certamente nem um toque dentro de metade do palácio. Ayew, um herói cult do Palácio, segura bem a bola e quase combina com Eze para criar uma chance.

2 minutos: O palácio começa bem! Clyne assume a liderança e teve a chance de cruzar duas vezes, mas não conseguiu vencer o primeiro homem em ambas as ocasiões. Ah, ter Trippier ou TAA nessas posições. READ Relatório e destaques do Grande Prêmio da Rússia de 2021: Hamilton venceu o 100º na F1 depois que a chuva tardia baniu o líder de longa data Norris em Sochi

Peeeeep! Estamos em Stamford Bridge. A tempestade Gerrit passou em Londres e é uma grande noite para o futebol.

É intrigante para mim que mais pessoas Não registámos a importância da lesão de Nkunku. Foi o melhor jogador da Liga Alemã na temporada 21/22, e dividiu os artilheiros na temporada 22/23. Ele é um atacante de elite que de alguma forma passou despercebido pela maioria dos apostadores e especialistas deste país.

Cole Palmer e Raheem Sterling são as principais ausências do Chelsea esta noite. Ambos estão suspensos após receberem cinco cartões amarelos nesta temporada. A advertência que Sterling recebeu contra os Wolves foi ridícula. Sterling foi aparentemente retirado da área do Wolves e acusado de mergulho. É claro que ele jogará na ala esquerda esta noite (no lugar de Matsane) se não receber cartão amarelo. Palmer foi uma ótima contratação. Ele tem qualidade, mas o mais importante é que ele tem a confiança que falta a muitos jogadores do Chelsea. Esta é provavelmente uma característica remanescente dos dias de sua cidade natal e não é uma coisa ruim.

Roy Hodgson é o próximo técnico Para combater as câmeras Amazon Prime: “Tivemos muitas lesões. As coisas estão melhorando. Definitivamente achamos que vamos melhorar também. Temos que provar isso. Eze e Olise foram muito importantes para nós na temporada passada. É bom tê-los de volta, mas nós não podemos esperar milagres. Entramos em todos os jogos pensando que temos uma chance.” “O que aconteceu nos encontros anteriores não condiz com a nossa preparação.”

Gary Naylor enviou um e-mail. “Em um universo paralelo… Thibaut Courtois Ben Chilwell – Nathan Ackie – Mark Guehi – Lewis Hall READ New York Yankees News: como Andrew Velasquez chamou a atenção dos Yankees Ross Barkley – Kevin De Bruyne – Billy Gilmour

“Mo Salah – Tammy Abraham – Callum Hudson-Odoi” Há um milhão deles. Aqui está outro lado (meu) que é definitivamente um time melhor do que Pochettino esta noite. Eduardo Mendy Lamptey, Tomori, Rudiger, Marcos Alonso Arroz Declan, Kovacic (ou Kante/Loftus-Cheek) Havertz, Musiala, Monte (ou Pulisic) Jiro

Pochettino falou com as câmeras de TV: Não podemos exercer muita pressão, mas precisamos desse tipo de qualidade. Temos uma equipe jovem. Com o tempo encontraremos o equilíbrio certo. Neste momento é um período difícil. Mas temos que permanecer positivos.”

Acho que o Palace tem um plantel muito bom. Não gosto de Richards no meio-campo, Clyne/Mitchell têm um progresso muito limitado no ataque (embora ambos sejam excelentes defensores um-a-um e isso é provavelmente o que é necessário esta noite), e Mateta pode avançar bem e com frieza. Mas, no geral, este é um bom time da Premier League: Henderson, Andersen, Guehi, Lerma, Olise, Eze são todos, pelo menos, jogadores da metade superior, e alguns deles são jogadores dos quatro primeiros. O principal problema desta equipa é que (além da juventude inexperiente) não tem a profundidade do plantel nem um treinador capaz de fazer grande diferença fora do banco. Portanto, o palácio deve começar corretamente.

A equipe do Chelsea é muito jovemE também relativamente curto. Acho que apenas Petrovic, Disasi, Badyashile e Colwell têm mais de 1,80 metro de altura. Pochettino já falou sobre a necessidade de altura antes e o Chelsea tem sido fraco em lances de bola parada nesta temporada, com o Wolves marcando de escanteio no domingo. Isto é definitivamente algo que o Palácio terá como alvo. READ Tiger Woods desiste do Masters devido a lesão 1 – O Chelsea nomeou o elenco mais jovem de todos os tempos na Premier League (23 anos e 21 dias); É o XI mais jovem selecionado por um time da Premier League desde a partida do Manchester United contra o Crystal Palace em maio de 2017 (22 anos e 284 dias) e o oitavo mais jovem de todos os tempos por qualquer time na história da Premier League. Na sua infância. pic.twitter.com/ljLqDB9Rza – OptaJoe (@OptaJoe) 27 de dezembro de 2023

Vale a pena ler isso, Por John Bruin.

Vamos descompactar essa diferençaentão. O Chelsea joga no familiar 4-2-3-1, mas lesões e suspensões significam que o time ainda é pouco ortodoxo. Nkunku começa, mas parece estar no décimo lugar, atrás de Jackson. Benny pensa em Madueke como Matsane, que geralmente é lateral-esquerdo (embora tenha jogado como atacante no Burnley na temporada passada), recebe a indicação na ala. Lavia está no banco, então pode estrear-se, mas Caicedo volta a fazer dupla com Gallagher no meio-campo, com Enzo lesionado. A defesa está muito estável, mas seria interessante ver Thiago Silva no banco. Pochettino pode estar preocupado com o ritmo do Palace no contra-ataque. Uma mudança em relação ao time titular do Palace, que empatou em casa com o Brighton: Eze substitui Hughes, com o primeiro tentando retornar de lesão para ser titular pela primeira vez em mais de um mês. Franca e Uzoh estão no banco, como era de se esperar.

a diferença! Chelsea: Petrovic, Giusto, Disasi, Badiashile, Colwell, Caicedo, Gallagher, Modric, Nkunku, Maatsen, Jackson.

Submarinos: Thiago Silva, Madueke, Bettinelli, Broga, Gilchrist, Lafia, Bergstrom, Matos, Castledine. Palácio de Cristal : Henderson, Klein, Andersen, Guehi, Mitchell, Lerma, Richards, Olise, Eze, Ayew, Mateta.

Submarinos: Tomkins, Matthews Franca, Schlupp, Hughes, Ahmedada, Matthews, Riedewald, Adaramola, Uzoh. Atualizado às 18h33 GMT