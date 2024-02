Fontes – Os Warriors fizeram uma oferta para adquirir LeBron James no prazo final da negociação

Durante um período secreto de 24 horas antes do prazo final de negociação da última quinta-feira, que incluiu negociações entre proprietários, o Golden State Warriors fez uma tentativa fracassada de convencer o Los Angeles Lakers e LeBron James a considerar um acordo para combiná-lo com seu antigo rival. As fontes de Stephen Curry disseram à ESPN.

Os Warriors estavam ansiosos para oferecer um pacote de acordo para Los Angeles, mas nem o Lakers nem James estavam dispostos a explorar um potencial acordo de grande sucesso. Mesmo aos 39 anos, James ainda joga no nível da NBA, o que despertou a imaginação dos Warriors sobre seu potencial para expandir a janela de uma dinastia de franquia em declínio.

Armado com o incentivo da estrela do Warriors, Draymond Green, o dono do Golden State, Joe Lacob, procurou a dona do Lakers, Jeanie Buss, para perguntar se a aparente frustração pública de James poderia ser interpretada como uma oportunidade para discutir uma troca, disseram fontes.

Antes do prazo de negociação, os Warriors fizeram uma tentativa fracassada de convencer o Lakers e LeBron James a considerar um acordo para combiná-lo com o rival de longa data Stephen Curry, disseram fontes à ESPN. Imagens de Ezra Shaw / Getty

Buss disse a Lacob que o Lakers não desejava negociar James, mas precisaria obter uma resposta sobre o estado de espírito de James de seu agente, o CEO da Klutch Sports, Rich Paul, disseram fontes. Fontes disseram que Buss, como proprietária, operava com a mentalidade de que queria que suas estrelas ficassem satisfeitas com a franquia, o que a levou a considerar entregar a liderança dos Warriors à representação de James.

Se o Lakers quiser verificar a temperatura de compromisso de James, esta é a sua chance. No final das contas, a resposta veio de forma contundente na véspera do prazo de negociação: Rich Paul disse ao GM do Warriors, Mike Dunleavy Jr., que James não tinha interesse em uma negociação e queria continuar sendo um Laker, disseram fontes. Quando Dunleavy entrou em contato com o gerente geral do Lakers, Rob Pelinka, nas horas do prazo pré-negociação, Dunleavy ouviu a mesma coisa: o Lakers queria manter James, disseram fontes.

Na quarta-feira, fontes disseram que Green – que também é representado por Paul em Klutch – enviou a Paul uma mensagem de texto pedindo sua ajuda para convencer James a se juntar a ele no Golden State. Era uma vez, Green foi o principal recrutador na assinatura de agência gratuita de Kevin Durant com o Golden State, mas essa era uma busca muito diferente e muito mais fútil do que uma busca de última hora.

Dunleavy foi o segundo executivo da equipe a contatar Pelinka sobre uma possível troca de James, disseram fontes. Depois de ver a misteriosa postagem de James nas redes sociais sobre uma ampulheta uma semana antes do prazo final de negociação, o presidente de operações de basquete do Philadelphia 76ers, Daryl Morey, ligou para Pelinka para investigar uma troca de James e foi imediatamente informado de que James não estava disponível. Pelinka respondeu perguntando a Morey se Joel Embiid estava disponível, disseram as fontes. E com isso, aquela breve conversa terminou. Este tipo de negociação ousada é uma prática historicamente comum para Morey, que também ligou para o Phoenix Suns e perguntou sobre uma negociação para Durant antes do prazo, disseram fontes. Quando foi informado que não, Morey perguntou sobre a disponibilidade de Devin Booker e Bradley Beal também. Não é novidade que esses números também o são, disseram as fontes.

As idas e vindas entre os Warriors e os Lakers variaram porque começaram no nível de propriedade e envolveram Buss encaminhando os Warriors à representação de James para verificar por si próprios o compromisso de James com os Lakers.

Os Warriors podem reconsiderar a busca nesta entressafra, quando James tiver uma opção de jogador de US$ 51,4 milhões em seu contrato para 2024-25. Se James retornar ao Lakers, ele provavelmente o fará recusando essa opção e assinando novamente com o Los Angeles um novo acordo que lhe permitiria um aumento anual. Fontes disseram à ESPN que James continua focado em retornar ao Lakers na entressafra, mas sem dúvida haverá vários desses pretendentes – incluindo Golden State e Filadélfia – que surgirão para defender casos para convencer James do contrário.

Os Lakers e Warriors estavam empatados no prazo de negociação. O Lakers espera poder fazer uma atualização de escalação mais significativa nesta entressafra, quando tiver três escolhas futuras de primeira rodada disponíveis para uso em negociações, disseram fontes.

Os Warriors tiveram conversas substantivas sobre vários cenários comerciais, inclusive com Alex Caruso, de Chicago, e Kelly Olynyk, de Utah, mas só chegaram a um acordo para liberar dinheiro para transferir o guarda Corey Joseph, disseram fontes. Golden State enfrenta a possibilidade de agência gratuita irrestrita para o tetracampeão Klay Thompson.

Atualmente, o Lakers e o Warriors estão divididos em nono e décimo lugar na disputa dos playoffs da Conferência Oeste. Por enquanto, eles permanecerão em caminhos paralelos e abandonarão as negociações de última hora após a semana do prazo comercial.