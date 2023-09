Kirk Cousins ​​​​dos Vikings sabe que seu trabalho está “em risco” nesta temporada

Kevin SeifertRedator da equipe ESPN2 minutos de leitura

EAGAN, Minnesota – Kirk Cousins ​​​​está jogando por seu trabalho nesta temporada. E, ao ouvir o quarterback do Minnesota Vikings contar isso, ele não aceitaria de outra maneira.

Cousins ​​​​e os Vikings abrirão a temporada no domingo contra o Tampa Bay Buccaneers, o primeiro de um referendo de 17 jogos sobre se o time tentará contratá-lo novamente antes que seu contrato expire em março.

“Tem sido uma espécie de vida para mim”, disse Cousins ​​​​na quarta-feira. “Estou até voltando para a faculdade [at Michigan State] Com uma competição de quarterback com Nick Foles. Basicamente parecia que você estava indo lá todos os dias e colocando seu trabalho em risco. Este é um zagueiro. Faço isso há 16 anos. Este será o meu 17º.

“Esse é o tipo de vida que você vive. E acho que quando você leva isso a sério, abre espaço para o sucesso em mais dias do que nunca.”

Cousins, 35, disse que quer encerrar a carreira em Minnesota. Ele discutiu as opções de extensão de contrato nesta primavera, mas em vez disso ele e os Vikings reestruturaram seu contrato atual de uma forma que garantisse que ele seria elegível para agência gratuita após a temporada.

Os Vikings não selecionaram um herdeiro aparente no draft subsequente, embora tenham feito de Jaren Hall da BYU uma escolha de desenvolvimento na quinta rodada, e o gerente geral Kwesi Adofo-Mensah disse que todas as opções permanecem sobre a mesa.

Quando questionado se achava que deveria jogar pela sua posição nesta temporada, dadas as circunstâncias, Cousins ​​​​riu e disse: “Não acho que seja minha função dizer isso”. Mas ele acrescentou que se inclina para o mantra que o quarterback do New England Patriots, Tom Brady, criou em 2014, quando o time selecionou o quarterback Jimmy Garoppolo na segunda rodada e o retratou como um sucessor em potencial.

“Tom deixou claro que não há direito na NFL”, disse Cousins ​​​​. “E se há direitos na NFL, esta organização provavelmente está fazendo errado. Acho que é saudável que os jogadores precisem sair todos os dias, e ninguém tem direito a nada. É “Vamos trazer à tona o que há de melhor em todos nós. Se não fosse assim aqui, eu seria o primeiro a reclamar e dizer: “Me sinto um pouco no direito, vamos mudar isso”.

Desde março, o técnico de Cousins ​​​​e Vikings, Kevin O’Connell, tem falado regularmente sobre a situação.

“Muitas vezes, trata-se apenas de fazer perguntas: onde está a cabeça dele? Como ele se sente? Na maioria das vezes”, disse O’Connell na quarta-feira. [the conversation] Isso se inclina para o esquema e como queremos jogar e o que é exigido dele e como ele pode fazer seu trabalho em um nível realmente alto. “Mas acho que seria ingênuo da minha parte não estar ao lado dele de uma forma que ele saiba que eu o apoio totalmente, não apenas como nosso capitão e meio-campista titular, mas ele conhece meus sentimentos por ele.”