O ex-jogador dos Eagles, Derek Barnett, reivindica o Houston Texans – NBC Sports Philadelphia

O ex-defensivo dos Eagles, Derek Barnett, continuará sua carreira na NFL com um time novato na AFC até o final de 2023.

Depois que os Eagles dispensaram a escolha anterior do primeiro turno no final da semana passada, Barnett foi reivindicado pelo Houston Texans, relataram a ESPN e a NFL.

Barnett, 14ª escolha geral do draft de 2017, ainda tem apenas 27 anos. Mas seu tempo na Filadélfia acabou depois que ele ficou inativo nos dois jogos anteriores. Barnett claramente não estava satisfeito com seu papel na rotação defensiva dos Eagles.

Ele se juntará ao time do Houston Texans que está com 6-5 e lutando por uma vaga nos playoffs no primeiro ano de DeMeco Ryans como técnico principal e na temporada de estreia de CJ Stroud. O coordenador defensivo dos Texans é Matt Burke, que passou 2019 e 2020 com os Eagles.

Os Eagles divulgaram a seguinte declaração depois que Barnett foi libertado na semana passada:

“A organização dos Eagles gostaria de agradecer a Derek por suas contribuições para este time nas últimas sete temporadas. Como novato, Derek fez uma das jogadas mais memoráveis ​​em nossa vitória no Super Bowl sobre os Patriots. eles jogaram com muita energia e esforço. Desejamos a Derek nada além do melhor.”

Esta afirmação foi digna de nota porque a maioria dos jogadores não recebe uma no lançamento. Isso destaca a desconexão entre o que muitos fãs pensaram de Barnett durante suas sete temporadas na franquia e o que o time pensava dele.

Barnett terminou com apenas 21 1/2 sacks em 73 jogos na carreira com os Eagles, mas foi produtivo no início de sua carreira. Barnett teve 5,0 sacks como titular e teve um forte desempenho na pós-temporada com um strip sack no NFC Championship Game e uma recuperação do enorme strip sack de Brandon Graham no Super Bowl LII.

Mesmo durante a temporada de 2020, Barnett foi um tanto produtivo e mostrou-se promissor como jogador rotativo. Mas então ele teve apenas dois sacks em 2021 e os Eagles ainda decidiram trazê-lo de volta em um contrato de dois anos como jogador rotativo. Barnett durou apenas um jogo em 2022 antes de romper o ligamento cruzado anterior e em 2023 foi enterrado na tabela de profundidade.

Mas Barnett também não fez muito com as suas oportunidades limitadas. Em oito jogos e 99 snaps, Barnett não conseguiu marcar um gol nem um quarterback em 2023.

Sem Barnett, a rotação das bordas dos Eagles é um pouco mais curta. Haason Reddick e Josh Sweat são os titulares e jogam a maior parte dos snaps. Em seguida, Brandon Graham, de 35 anos, se mistura e Nolan Smith faz snaps limitados. O único outro edge rusher no elenco ativo é Patrick Johnson.

Ao longo de 12 semanas, Sweat jogou 77% dos snaps defensivos dos Eagles e Reddick jogou 76%.

Assine o Eagle Eye onde quer que você obtenha seus podcasts:

Podcast da Apple | Musica Youtube | Spotify | ponto | Arte19 | RSS | Assista no YouTube