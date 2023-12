Kevin Durant entra na lista dos 10 maiores artilheiros de todos os tempos, superando Moses Malone

Fênix (AFP) – Kevin Durant às vezes passa o tempo navegando no YouTube, vendo clipes antigos de grandes nomes da NBA.

O jogador de 35 anos continua conquistando seu lugar entre eles.

Durant passou para o décimo lugar na lista de pontuação da NBA na noite de sexta-feira, ultrapassando Moses Malone no segundo quarto da derrota do Suns por 119-111 para o Denver Nuggets.

“É uma longa jornada para chegar lá, ser mencionado entre os grandes”, disse Durant. “É preciso muito trabalho, muita preparação e muitas pessoas me ajudando a chegar a este ponto.”

Durant acertou em cheio Dirigindo a linha de base por dois pontos faltando 50,3 segundos para o final do primeiro tempo. Durant precisava de 17 pontos para ultrapassar Malone na entrada do jogo, o 1.003º ponto de sua carreira.

Durant terminou com 30 pontos, mas acertou 8 de 25 de campo, liderando por 0 de 10 no segundo tempo. Isso elevou o total de sua carreira para 27.423. Malone tem 27.409 na NBA depois de iniciar sua carreira profissional com duas temporadas na ABA.

Durant disse que Malone é um dos jogadores mais subestimados da história da liga.

“Como jogador de basquete, acho que nosso trabalho é voltar e aprender a história do jogo e quem abriu o caminho para nós”, disse Durant.

Durant, de 1,80 metro, é 13 vezes All-Star e duas vezes campeão da NBA, e jogou pelo SuperSonics/Thunder, Warriors, Nets e Suns. Ele jogou uma temporada na faculdade no Texas antes de ser classificado em segundo lugar geral no draft da NBA de 2007, quando tinha 19 anos.

Ele esteve na NBA por 17 temporadas – perdendo um ano inteiro devido a uma lesão no tendão de Aquiles – e teve média de mais de 27 pontos.

Durant tem média de 31,3 pontos, pouco antes de seu recorde de carreira de 32,0 ppg (alcançado durante a campanha MVP da Kia em 2014), ao mesmo tempo em que alcançou 51,8 FG%, 49,3 3P% e 89,6 FT%. Ele ultrapassou Elvin Hayes em 11º lugar geral em 21 de novembro contra os Blazers.

LeBron James lidera a lista de pontuadores com 39.124 pontos, e é o único outro jogador ativo entre os 25 primeiros. Kareem Abdul-Jabbar (38.397) está em segundo lugar, seguido por Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643) e Michael Jordan (32.292). Dirk Nowitzki (31.560), Wilt Chamberlain (31.419), Shaquille O’Neal (28.596) e Carmelo Anthony (28.289).

Durant ocupa o 13º lugar na lista combinada NBA/ABA, com as ex-estrelas da ABA Julius Erving em oitavo (30.026), Malone em nono (29.580) e Dan Issel em 12º (27.482).

Carmelo Anthony é o próximo – com 28.289 – com Shaquille O’Neal não muito atrás (28.596). Se Durant mantiver a saúde e o ritmo atuais, Anthony deverá estar ao alcance no final de janeiro, com O’Neal na disputa após cerca de 10 jogos.