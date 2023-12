O status de Shohei Ohtani para os Giants é ‘desconhecido’, já que outras equipes optam por não participar – NBC Sports Bay Area e Califórnia

As Reuniões Anuais de Inverno da MLB estão se aproximando rapidamente e as coisas estão esquentando.

Já que os fãs de beisebol ficarão grudados em seus telefones durante todo o fim de semana esperando por uma atualização sobre o fenômeno bidirecional Shohei Ohtani, Jeff Passan, membro da ESPN MLB Ele compartilhou alguns novos detalhes sobre quem permanecerá no sorteio da Ohtani.

Embora alguns potenciais pretendentes tenham desistido da licitação e outros tenham continuado a adquirir a estrela japonesa, a busca de Ohtani pelos Giants não é clara.

“Seria tolice descartar qualquer equipe de alta renda, embora a área de serviços de Ohtani já tenha sido peneirada”, disseram fontes na manhã de sexta-feira. “Os Texas Rangers, Boston Red Sox e New York Mets, que estavam entre o primeiro grupo de pretendentes, voltaram sua atenção para outros jogadores”, disseram as fontes. “Entre aqueles que as fontes confirmaram que ainda estão na licitação estão: Los Angeles Dodgers, Chicago Cubs, Toronto Blue Jays.” E anjos.

“Os San Francisco Giants gostam de Ohtani há muito tempo, apesar de não saberem sua posição nesses sorteios.”

Desconhecido não significa necessariamente fora, é claro. É possível que os Giants estejam renegando o respeito ao desejo declarado de Ohtani de manter privadas as reuniões de agentes livres. Basan informou no mês passado que se alguma reunião com as equipes vazasse, Ohtani usaria o assunto contra a organização.

Mas o que não é segredo é o interesse de São Francisco em Ohtani.

Os Giants não tiveram vergonha de se preparar para apostar tudo com a ex-estrela do Los Angeles Angels. Jon Morosi, da MLB Network, relata que os Giants estão “dedicando seus corações e todo o seu dinheiro” para contratar Ohtani ou outro agente livre, o arremessador inicial Yoshinobu Yamamoto.

Ohtani foi eleito por unanimidade o Jogador Mais Valioso da Liga Americana após uma temporada dominante em 2023. É a segunda vez em três temporadas que ele ganha o prêmio de Jogador Mais Valioso do consenso da AL, tornando-o o primeiro MVP unânime da AL por duas vezes na história da MLB.

O jogador de 29 anos poderia assinar em breve, possivelmente durante ou antes das reuniões de inverno da MLB, de 4 a 7 de dezembro, em Nashville.

Os Dodgers há muito são considerados os favoritos para contratar Ohtani, mas a partir de agora o jogo é de qualquer um.

