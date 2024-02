Katy Perry está se retirando do “American Idol” após 7 temporadas devido à reação dos fãs

televisão

Katy Perry anunciou na segunda-feira que está deixando o “American Idol” após sete temporadas.

“Neste outono, em setembro, farei um grande festival de música no Brasil chamado Rock in Rio, então acho que esta será provavelmente minha última temporada no ‘Idol’”, disse Perry no “Jimmy Kimmel Live”. Para um público chocado.

“Quer dizer, eu amo tanto o ‘Idol’”, ela continuou. “Você me conectou ao coração da América, mas preciso sentir meu próprio pulso.”

A cantora de “Last Friday Night”, de 39 anos, apareceu no programa noturno para promover a próxima 22ª temporada da série de competição de canto.

Perry se juntou ao painel de jurados da 16ª temporada do programa em março de 2018, quando a ABC o trouxe de volta depois de muitos anos na Fox.

A cantora de “Never Truth Over” trabalhou ao lado dos jurados Luke Bryan e Lionel Richie desde sua contratação.

Quando o apresentador Kimmel, 56, perguntou “o que Luke e Lionel disseram” sobre sua saída, Perry respondeu: “Bem, eles descobrirão esta noite!”

A cantora de “Never Truth Over” também compartilhou que se apresentará no festival de música Rock in Rio, no Brasil, neste outono. Disney

A atuação de Perry no “Idol” gerou polêmica. Na verdade, a estrela pop saiu do show no ano passado depois que os fãs protestaram contra suas duras críticas aos concorrentes.

Ela foi inicialmente criticada por brincar que a concorrente Sarah Beth Libby estava “deitada muito na mesa” quando soube que a jovem cantora já tinha três filhos.

Ela sugeriu que os co-juízes Lionel Richie e Luke Bryan soubessem de sua saída ao assistir ao programa noturno. abc

“Foi constrangedor colocar isso na TV e doeu”, disse Libby, que acabou deixando o “Idol” para cuidar de seus filhos, em um vídeo do TikTok depois que seu episódio viral foi ao ar no início de 2023.

“Acho que apoiar as mulheres e elevar o ânimo de outras mulheres é tão maravilhoso, e acho que envergonhar a mãe é muito vulnerável e acho que é difícil ser mãe e é difícil o suficiente ser mulher.”

A artista de “I Kissed a Girl” também foi vaiada por criticar o traje brilhante de outra concorrente.

Perry foi criticada várias vezes durante seu tempo no “Idol”, com os telespectadores descobrindo que ela estava “intimidando” os competidores. abc

Embora Perry não abordasse com frequência o problema em que se encontrava, o colega juiz Bryan veio em sua defesa.

“Katie está sendo presa por sair e tentar se divertir fazendo um programa de TV”, disse Brian, 47, no Country Music Association Festival em junho de 2023.

“Você nunca pode estar muito seguro no momento em que é muito agradável e nunca pode brincar ou ter um momento divertido.”

