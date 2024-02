Como conseguir a maquiagem de Dakota Johnson, Sydney Sweeney e Isabella Merced na estreia de maquiagem em Los Angeles

quando Dakota Johnson, Isabella Merced E Sidney Sweeney foi homenageado Senhora Teia No primeiro tapete vermelho de Los Angeles, os nossos sentidos nos disseram para esperar os melhores momentos da semana.





E o trio – que estrela Homem Aranha Spinoff – Exagerado com sua tez luminosa.





Com o lançamento do filme Horas de distânciacada um deles iluminou o tapete com seus looks lindos, e seus profissionais conversaram com as pessoas sobre como conseguir cada um deles.







Isabella Merced

Isabella Merced na estreia mundial de Madame Web em 12 de fevereiro de 2024 em Los Angeles, Califórnia.

Steve Granitz/Magia do Cinema



“Esse look era sobre pele brilhante, então tinha que ser radiante!” diz a maquiadora Alan Avendaño Da maquiagem Merced.





A maquiadora criou dois produtos especiais, Base Luminosa Sedosa Armani Beauty E Corretivo de seda luminosa Armani Beauty“Para obter aquela tez de pele”, diz ele.









Se você nunca usou uma dessas fórmulas, corra – não ande – para conseguir alguma. A base “deixa o acabamento mais bonito e natural que pode ser aplicado em áreas que precisam de um pouco mais de cobertura”, explica Avendaño.





Enquanto isso, ele descreve o corretivo como tendo uma “textura perfeita que oferece cobertura natural enquanto ilumina sob os olhos, esconde manchas ou define/aquece a pele”. Bônus: combina perfeitamente e é perfeito para retoques em movimento.





Mia André



Avendaño aplicou base nas tonalidades 6,5, seguida de corretivo nas tonalidades 4 e 6. Na hora de aplicar a base, ele nos deixou fazer um pequeno truque: misturou com um pouco de base. Fluido intensificador de brilho Armani Beauty Sheer No tom 10 porque é uma “bela maneira de obter aquele brilho aprimorado” que não parece brilhante ou artificial.









Para obter uma aparência “corada” nas bochechas, um profissional usou Armani Beauty Luminous Silk Glow Blush 60 Foi aplicado no ponto alto das maçãs do rosto. Nos lábios dela, ele fez um pedido Batom Armani Beauty Lip Power, tom 108.





Pouco antes de ela cair no tapete, ele aplicou a sombra 2 do Glow Enhancer com os dedos nos pontos altos do rosto dela, fazendo com que ela iluminasse as câmeras.







Sidney Sweeney

Sydney Sweeney na estreia mundial de Madame Web em 12 de fevereiro de 2024 em Los Angeles, Califórnia.

Steve Granitz/Magia do Cinema



Especialista em beleza Melissa Hernándezque criou o visual de Sweeney, esteve envolvido no processo de desenvolvimento.





“Quando Sydney e eu discutimos pela primeira vez a inspiração de maquiagem para a estreia, nossa ideia inicial era um olho esfumaçado porque pensamos que seria divertido confiar no web design de miçangas de seu vestido Oscar de la Renta personalizado”, compartilha Hernandez.





Dennis Leibold



Mas à medida que a história se desenrola: “Depois que o vimos pessoalmente, decidimos optar por uma tez brilhante e discreta, com olhos simples e bochechas rosadas e bronzeadas para não competir com o vestido”, diz Hernandez.





Dennis Leibold



O torcedor também alcançou a base citada e O escondido. (São tons de 5,75 e 5,25 respectivamente.) Apliquei a mesma coisa também Blush em pó sedoso Ele usou Merced, mas no tom 51, para aquecer o rosto da estrela.





Nunca perca uma história – inscreva-se Boletim informativo diário gratuito para pessoas Para se manter atualizado sobre o que a PEOPLE tem de melhor a oferecer, desde notícias interessantes sobre celebridades até histórias atraentes de interesse humano.





Dennis Leibold



Eles associaram o visual a um Lindo batom bege-roxo (Sombra 109).





Também achamos que sabemos qual é o seu cheiro: Armani beauty My Way Nectar Eau de Parfum (uma fragrância doce e frutada que a atriz é o rosto) Lançado hoje!)







Dakota Johnson

Dakota Johnson na estreia mundial de Madame Web em 12 de fevereiro de 2024 em Los Angeles, Califórnia.

Fraser Harrison/Getty



Maquiador de Johnson Georgie Easdale Ele diz que para a estreia: “Queríamos que Dakota parecesse muito legal, sexy e forte. A inspiração foi seu vestido Gucci, com malha de cristal inspirada no filme.





Para seus olhos esfumados, Easdell aplicou Sombra líquida de longa duração Armani Beauty nos tons 12S e 56S e adicionou um toque de drama à linha dos cílios Lápis delineador Armani Beauty Silky Soft, tom 4. Alguns casacos Armani Beauty Máscara Eyes to Kill Classico Ela completou o look.