Taylor Swift compartilha um clipe engraçado do TikTok sobre ‘entrar acidentalmente’ com seus pais depois do Super Bowl: Assistir

Taylor Swift Eu gostei de comemorar com ele Travis Kelsey E os chefes de Kansas City estão atrás deles Super Bowl XVIII Vencer, mesmo que esse partido inclua os pais dela.

Em um tweet do TikTok postado na noite de segunda-feira, a palavra “EU!” Mughniyeh, 34 anos, zombou do fato de sua mãe, Andrea SwiftE meu pai, Scott SwiftEla e Travis, 34, vieram comemorar a ocasião.

“Ir acidentalmente a uma boate com seus pais é algo que todos deveriam experimentar pelo menos uma vez na vida”, Taylor legendou o vídeo engraçado.

O vídeo de 17 segundos começa com uma cena de Travis mostrando a língua para a câmera antes de Taylor se virar para seus pais sentados em uma cabine enquanto as luzes do clube e a música tocam alto.

“Eles disseram que era uma festa de amigos e família”, escreveu Taylor no vídeo, que também a mostra desviando o olhar sem jeito e cerrando os dentes depois de mostrar para a mãe e o pai. “Eles disseram para trazer seus pais.”

O vídeo termina com Andrea e Scott rindo depois que Taylor desvia o olhar desconfortavelmente para a atmosfera em que ela trouxe seus pais.

O evento de domingo foi um assunto de família não apenas para Taylor, mas também para Travis, cujos pais, Donna e Ed Kelce, compareceram ao grande jogo entre o Chiefs e o San Francisco 49ers. O irmão de Travis, Jason Kelce, e a cunhada, Kaylee Kelce, também estiveram presentes para dar apoio.

Durante todo o jogo, TAylor foi fotografada em uma suíte com a mãe e o paibem como a família Travis enquanto o grupo assistia aos Chiefs se reunirem para uma vitória emocionante por 25-22 sobre os 49ers, conquistando seu terceiro título da NFL em cinco anos.

Era a suíte privada do grupo Supostamente enviado por Travis O mesmo TMZ Foi relatado anteriormente que ele puxou o gatilho e pagou a conta para que sua família, amigos e a família de Swift pudessem se sentar juntos no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

Taylor também trouxe seus amigos mais próximos – Blake Lively E Tempero de gelo – e sua amiga e colaboradora Lana Del Rey foi até convidada para o estande por um departamento diferente.

Após a vitória vitoriosa sobre o time de futebol da Califórnia, Taylor, Donna, Ed e Jason vão ao campo para comemorar a vitória de Travis, que Taylor e Travis venceram Selado com um beijo romântico Milhões de olhos de todo o mundo assistiram.

A partir daí, o grupo foi para a after-party dos Chiefs, onde os amantes foram vistos dançando a noite toda ao som de diversas músicas do cantor de “Karma” no XS Nightclub no Wynn Las Vegas.

Em um momento adorável compartilhado nas redes sociais, um vídeo mostra Taylor e Travis dançando juntos, cantando e se beijando enquanto a música “Love Story” toca nos alto-falantes. Outro vídeo online mostra Taylor cantando uma versão remixada de seu hit indicado ao Grammy, “Anti-Hero”.

Além do mais, em determinado momento das festividades, Travis sentou-se atrás da cabine do DJ com The Chainsmokers e cantou “You Belong With Me” enquanto vídeos o capturavam olhando para sua namorada e cantando amorosamente sua própria música para ela.

Uma fonte disse ao ET na segunda-feira que Taylor e Travis foram vistos “trocando gestos afetuosos durante a noite, incluindo troca de beijos comemorativos” enquanto continuavam a festa até as 5h15.

