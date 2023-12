Julgamento Financeiro do Vaticano: Cardeal considerado culpado de peculato e condenado a cinco anos e meio de prisão

CIDADE DO VATICANO (AP) – Um tribunal do Vaticano condenou no sábado um cardeal por peculato e o sentenciou a 5 anos e meio de prisão em uma das várias decisões proferidas em um complexo julgamento financeiro que expôs a roupa suja da cidade-estado e testou seu sistema judicial.

O cardeal Angelo Becciu, o primeiro cardeal a ser julgado pelo Tribunal Penal do Vaticano, foi absolvido de inúmeras outras acusações e os seus nove co-réus receberam resultados mistos de alguns veredictos de culpa e muitas absolvições em quase 50 acusações apresentadas contra eles durante um período de 2 anos e meio. julgamento.

O advogado de Becciu, Fabio Viglione, disse que respeitava a decisão, mas iria recorrer.

O promotor Alessandro Didi disse que o resultado “mostra que estávamos certos”.

O julgamento centrou-se no investimento de 350 milhões de euros do Secretariado do Vaticano no desenvolvimento do antigo armazém do Harrods e na sua conversão em apartamentos de luxo. Promotores alegaram monges e corretores do Vaticano Ele usurpou a Santa Sé Dezenas de milhões de euros em taxas e comissões e depois chantageou a Santa Sé por 15 milhões de euros para que renunciasse ao controlo do edifício.

ARQUIVO – O cardeal Angelo Becciu fala aos repórteres durante uma entrevista coletiva em Roma, em 25 de setembro de 2020. Os advogados do outrora poderoso cardeal acusaram os promotores do Vaticano de serem “prisioneiros de sua própria teoria completamente quebrada” nos argumentos finais do julgamento de dois anos . Becciu está a ser julgado com outras nove pessoas num caso centrado no investimento de 350 milhões de euros do Vaticano numa propriedade em Londres. (AP Photo/Gregorio Borgia, Arquivo)

Becciu foi acusado de peculato em duas partes do acordo de Londres e pode pegar até sete anos de prisão.

Em última análise, foi condenado por peculato decorrente do investimento original do Vaticano de 200 milhões de euros num fundo que investia em imóveis em Londres. O tribunal decidiu que a lei canónica proibia a utilização de activos da Igreja para esse tipo de investimento especulativo.

Ele também foi condenado por peculato por doar 125 mil euros de fundos do Vaticano a uma instituição de caridade dirigida por seu irmão na Sardenha e por usar fundos do Vaticano para pagar uma analista de inteligência que, por sua vez, foi condenada por usar os fundos para si mesma.

O julgamento levantou questões sobre o Estado de direito na cidade-estado e a política de Francisco. Poder como monarca absolutoConsiderando que ele tem autoridade legislativa, executiva e judicial suprema e a exerce nas formas que a defesa diz Ameaça um julgamento justo.

Os advogados de defesa elogiaram a justiça do juiz Giuseppe Pignatoni e disseram que foram capazes de apresentar seus argumentos detalhadamente. Mas lamentaram as regras processuais ultrapassadas impostas pelo Vaticano aos procuradores Grande margem de manobra para reter provas Caso contrário, eles continuam as suas investigações quase sem impedimentos.

Andrea Tornelli, editor-chefe do Vaticano, disse que as decisões mostraram que a defesa tinha espaço suficiente para apresentar o seu caso e que os direitos da defesa foram respeitados.

“O resultado deste julgamento diz-nos que, como é verdade, os juízes do tribunal agiram com total independência, com base em provas documentais e testemunhais, e não em teorias preparadas”, escreveu ele num artigo de opinião para o Vatican News.

Os demandantes procuraram – Pena de prisão de três a 13 anos E compensações de mais de 400 milhões de euros para tentar recuperar cerca de 200 milhões de euros, dizem que a Santa Sé perdeu em maus negócios.

ARQUIVO – O novo cardeal Giovanni Angelo Becciu transforma sua Beretta em um chapéu de caveira ao receber amigos após o Consistório no Vaticano em 28 de junho de 2018. Os advogados do outrora poderoso cardeal acusaram os promotores do Vaticano de serem “prisioneiros de sua própria teoria completamente quebrada. ” “Nos argumentos finais de um julgamento de dois anos. Becciu está sendo julgado junto com outras nove pessoas em um caso centrado no investimento de 350 milhões de euros do Vaticano em uma propriedade em Londres. (AP Photo/Alessandra Tarantino, Arquivo)

Em última análise, o tribunal absolveu muitos suspeitos de diversas acusações importantes, incluindo fraude, corrupção e branqueamento de capitais, determinando, em muitos casos, que os crimes simplesmente não existiam.

No entanto, ordenou-lhes o confisco de 166 milhões de euros e o pagamento de danos civis aos escritórios do Vaticano no valor de 200 milhões de euros. Um dos acusados, o ex-secretário de Becchio, monsenhor Mauro Carlino, foi totalmente absolvido.

O julgamento foi inicialmente visto como um sinal das reformas financeiras de Francisco e da sua vontade de reprimir alegados crimes financeiros no Vaticano. Mas ele tinha algo de Boom de reputação Para a Santa Sé, com revelações de vendetas, espionagem e até pagamentos de resgate a militantes islâmicos.

Grande parte do caso de Londres dependia de… Passagem de propriedade De um mediador em Londres, Raffaele Mincioni, para outro no final de 2018. Os procuradores alegam que o segundo mediador, Gianluigi Torzi, enganou o Vaticano ao manobrar para garantir o controlo total do edifício, ao qual só renunciou quando o Vaticano lhe pagou 15 milhões de euros.

Para os procuradores do Vaticano, isto equivalia a chantagem. Para defesa – e O juiz britânico que rejeitou os pedidos do Vaticano para confiscar os bens de Torzi – Foi uma saída negociada de um contrato juridicamente vinculativo.

O tribunal acabou condenando Torzi por diversas acusações, incluindo extorsão, e sentenciou-o a seis anos de prisão. Mincioni foi condenado por desviar o investimento original em Londres, mas foi absolvido, entre outras coisas, de inflacionar o custo do edifício quando o Vaticano o comprou.

Não ficou claro onde os suspeitos passariam o seu tempo se as condenações fossem mantidas em recurso. O Vaticano tem uma prisão, mas o paradeiro de Torzi não foi imediatamente conhecido e não ficou claro como ou se outros países extraditariam os réus para cumprir qualquer pena.

Os ex-chefes da agência de inteligência financeira do Vaticano, Tommaso De Rosa e Rene Brulhart, foram absolvidos da principal acusação de abuso de poder. Eles só foram considerados culpados por não terem relatado uma transação suspeita envolvendo Torzi ao Ministério Público e foram multados em 1.750 euros cada.

Eles argumentaram que não poderiam informar os promotores do Vaticano sobre o acordo porque iniciaram o processo de coleta de informações financeiras transfronteiriças em Torzi depois que Francisco lhes pediu que ajudassem a Secretaria de Estado a adquirir a propriedade.

Um funcionário do Vaticano, Fabrizio Tirabassi, foi condenado por extorsão junto com Torzi e por lavagem de dinheiro. O conselheiro financeiro de longa data do Vaticano, Enrico Craso, foi considerado culpado de várias acusações, incluindo peculato, e condenado a sete anos de prisão.

A investigação original em Londres deu origem a dois outros fenómenos envolvendo o famoso réu, Becciu, que já foi um dos principais conselheiros de Francisco e considerado um rival papal.

Os promotores acusaram Becciu de peculato por enviar 125 mil euros em fundos do Vaticano para uma instituição de caridade na Sardenha dirigida por seu irmão. Becchio argumentou que o bispo local solicitou dinheiro para construir uma padaria para empregar jovens em situação de risco e que o dinheiro permaneceu nos cofres da diocese.

A Justiça reconheceu a finalidade beneficente da doação, mas o condenou por peculato, dada a atuação do irmão.

Becciu também foi acusado de pagar a uma mulher da Sardenha, Cecilia Marogna, pelos seus serviços de inteligência. Os promotores localizaram cerca de 575 mil euros em transferências eletrônicas do Vaticano para uma empresa de fachada eslovena de propriedade de Marogna, e disseram que ela usou o dinheiro para comprar bens de luxo e financiar férias.

Becciu disse acreditar que o dinheiro iria para uma empresa de segurança britânica para negociar a libertação de Gloria Narvaez, uma freira colombiana. Reféns de militantes islâmicos No Mali em 2017.

Ele disse Francisco autorizou até um milhão de euros para libertar a freiraÉ uma afirmação surpreendente que o Vaticano estivesse disposto a pagar resgate a militantes ligados à Al-Qaeda.

O tribunal condenou ambos e sentenciou Marogna a três anos e nove meses de prisão.

Esta versão corrige o primeiro nome do advogado de Becciu para Fabio.