Companhias de navegação suspendem o tráfego no Mar Vermelho após ataques Houthi no Iêmen Iémen

Duas das maiores companhias marítimas do mundo, Maersk e Hapag-Lloyd, disseram que estavam suspendendo o tráfego através do estreito do Mar Vermelho, vital para o comércio global, após ataques de rebeldes iemenitas na região.

Os Houthis apoiados pelo Irão, que controlam grande parte do Iémen mas não são reconhecidos internacionalmente, dizem que têm como alvo o transporte marítimo para pressionar Israel durante a guerra de dois meses com os combatentes palestinos do Hamas na Faixa de Gaza.

As tensões marítimas aumentaram as preocupações sobre a potencial propagação do conflito em Gaza.

A empresa de transportes alemã Hapag-Lloyd disse que suspendeu o movimento de navios porta-contêineres no Mar Vermelho até segunda-feira, depois que os Houthis atacaram um de seus navios.

A empresa disse em comunicado enviado à Agence France-Presse: “A Hapag-Lloyd está interrompendo todo o movimento de navios porta-contêineres através do Mar Vermelho até segunda-feira”.

A empresa dinamarquesa Maersk fez um anúncio semelhante pouco antes disso.

Ela acrescentou: “Emitimos instruções a todos os navios Maersk na região destinados a passar pelo Estreito de Bab al-Mandab para interromperem a viagem até novo aviso”.

A Maersk disse que isso ocorreu após “um quase acidente envolvendo a Maersk Gibraltar ontem”, bem como um ataque na sexta-feira em que os rebeldes atingiram um navio de carga da Hapag-Lloyd no Mar Vermelho.

Um oficial de defesa dos EUA identificou-o como o Al Jasra, de bandeira liberiana, um navio porta-contêineres de 368 metros (1.207 pés) construído em 2016.

“Estamos cientes de que algo foi lançado de uma área controlada pelos Houthi no Iémen que atingiu este navio, causando danos, e houve um relato de um incêndio”, disse o responsável à AFP, pedindo anonimato para poder discutir assuntos de inteligência.

O Comando Central dos EUA no Médio Oriente (Centcom) confirmou no site X que um “drone” atingiu Al-Jasra, provocando um incêndio que foi extinto com sucesso.

Um porta-voz da Hapag-Lloyd disse à AFP: “Houve um ataque a um dos nossos navios”.

Estava a caminho do porto grego de Pireu para Singapura. Ele acrescentou que não houve vítimas e que o navio se dirigia ao seu destino.

Mais tarde naquele dia, durante uma marcha pró-Palestina na capital do Iêmen, Sanaa, os rebeldes disseram ter atacado mais dois navios na área.

O porta-voz militar Houthi, Yahya Saree, disse numa transmissão no canal de TV Houthi: “Os dois navios porta-contêineres, MSC Palatium e MSC Alanya, foram alvo de dois mísseis navais enquanto se dirigiam para a entidade israelense”.

Os rebeldes afirmaram que num ataque anterior, o navio Maersk Gibraltar foi alvo de um drone e o impacto foi direto. Segundo uma autoridade americana, o míssil errou.

Saree disse que o ataque ocorreu depois que a tripulação do navio “se recusou a responder aos apelos das forças navais iemenitas” e que tinha como objetivo se vingar “da opressão do povo palestino”.

O Comando Central disse que o MSC Alanya foi apenas ameaçado, mas não atingido, enquanto o Palatium foi atingido por um dos dois mísseis balísticos disparados.

Num comunicado publicado em 9 de Dezembro nas redes sociais, os Houthis disseram que iriam “negar a passagem” de navios com destino a Israel – independentemente da sua propriedade – se alimentos e medicamentos não fossem autorizados a entrar na Gaza bloqueada e governada pelo Hamas.

Na terça-feira, assumiu a responsabilidade por um ataque com mísseis a um navio-tanque com bandeira norueguesa.

No mês passado, apreenderam o navio de carga ligado a Israel, Galaxy Leader, e a sua tripulação internacional de 25 membros.

O ataque a Al-Jasra ocorreu perto de Bab Al-Mandab, o estreito entre o Iémen e o nordeste de África, através do qual passam anualmente cerca de 20 mil navios.

A área leva ao Mar Vermelho, às instalações portuárias do sul de Israel e ao Canal de Suez, tornando-a parte de uma rota estratégica para embarques de petróleo e gás natural no Golfo.

Os Houthis declararam-se parte do “eixo de resistência” de grupos afiliados ao Irão.

Navios de guerra ocidentais estão patrulhando a área e abateram mísseis e drones Houthi diversas vezes.