Os Estados Unidos estão considerando opções de ataque para dissuadir os Houthis de lançar novos ataques no Mar Vermelho

Mas o aumento dos ataques nos últimos dias pode levar os altos funcionários da segurança nacional dos EUA a alterar os seus cálculos.

O destróier USS Carney, operando no Mar Vermelho, abateu 14 drones de ataque unilateral lançados do território controlado pelos Houthi no Iêmen na manhã de sábado. Enquanto isso, o contratorpedeiro britânico HMS Diamond, que chegou recentemente à região para ajudar a proteger a navegação comercial, abateu um drone Houthi.

Na sexta-feira, um drone Houthi bombardeou o navio de bandeira liberiana “Al Jasra” no Mar Vermelho, causando um incêndio. No mesmo dia, as forças Houthi também lançaram dois mísseis balísticos em direção ao Estreito de Bab al-Mandab, um dos quais atingiu o Motor Vessel Palatium 3, de bandeira liberiana. Os navios de guerra americanos responderam aos ataques naquela época.

Um porta-voz do Pentágono se recusou a comentar sobre as operações em andamento.

O ataque teve um impacto significativo no mercado comercial. A Maersk, a maior empresa de transporte marítimo do mundo, suspendeu na sexta-feira todas as operações marítimas através do Estreito de Bab al-Mandeb, um corredor vital para remessas de carga e energia que se deslocam entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden.

A notícia chega no momento em que o secretário de Defesa, Lloyd Austin, e o presidente do Estado-Maior Conjunto, general CQ Brown, estão programados para viajar ao Oriente Médio esta semana. Austin está programado para se reunir com líderes em Israel, Bahrein e Qatar. Brown se juntará a Austin em Israel.

O Pentágono reforçou a sua presença na região, movendo três destróieres adicionais para o Mediterrâneo esta semana. Os navios se juntam ao Gerald R. Ford Carrier Strike Group, que opera no Mediterrâneo desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, uma implantação que… Austin estendido Novamente esta semana.

O Politico informou no sábado que os destróieres de defesa antimísseis Labon, Delbert D. Black e Sullivans chegaram ao Mediterrâneo na semana passada.