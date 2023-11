Juiz corta acusações em caso de corrupção que levou à demissão do primeiro-ministro de Portugal

A editora do FT, Roula Khalaf, escolhe suas histórias favoritas neste boletim informativo semanal.

Um juiz em Portugal rejeitou as alegações dos procuradores de corrupção e má conduta no julgamento de funcionários públicos que levaram à demissão do primeiro-ministro António Costa na semana passada.

A decisão do juiz Nuno Díaz Costa deixou em aberto alegações de tráfico de influência, mas a sua medida estreitou o âmbito de uma investigação que abalou Portugal, com a polícia a prender cinco pessoas e a invadir 43 edifícios e casas governamentais.

A decisão do juiz no caso da chamada “Operação Influenciador” veio na segunda-feira, depois de o ministro das Infraestruturas, João Calamba, ter apresentado a sua demissão na semana passada, após ter sido apontado como suspeito formal pelos procuradores do Estado. A renúncia não admite irregularidades, disse ele.

As ações de Costa, que é primeiro-ministro desde 2015, estão a ser investigadas separadamente por procuradores sob a supervisão de um juiz do Supremo Tribunal.

O primeiro-ministro cessante, um socialista, negou consistentemente qualquer irregularidade e disse que tem a consciência limpa.

O gabinete de Costa disse ao Financial Times que o juiz que proferiu a decisão na segunda-feira rejeitou as acusações de corrupção e prevaricação “considerando que não havia provas de nenhuma delas”.

“Ele apoiou apenas um – o tráfico de influência – referindo-se a uma avaliação de impacto ambiental na qual o primeiro-ministro não teve envolvimento direto ou indireto”, acrescentou o seu gabinete.

O juiz ordenou a libertação de cinco pessoas detidas na semana passada, incluindo o chefe de gabinete de Costa, Vitor Escaria, e Lacerta Machado, um conselheiro conhecido por ser amigo próximo do primeiro-ministro.

Machado teve de pagar 150 mil euros de fiança e entregar o passaporte. Ambos enfrentam acusações de influenciar e negar irregularidades.

Todos os que forem libertados da custódia devem apresentar-se regularmente às autoridades.

A investigação do Ministério Público abrange duas minas de lítio e uma instalação de produção de hidrogénio, mas também se centra num grande projeto de data center na cidade de Sines.

Na semana passada, os promotores disseram durante o julgamento que alguns suspeitos acusaram o primeiro-ministro de interferir “para evitar o processo”.

O gabinete de Costa disse que o primeiro-ministro “reafirma a sua presença total para cooperar com a justiça”, mas ainda não foi contactado pelas autoridades. “[He] A investigação é conhecida apenas pela mídia.

A sua demissão levou o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, a convocar eleições gerais para 10 de março.

A corrida para substituir Costa como líder do Partido Socialista intensificou-se na segunda-feira, quando o antigo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, lançou a sua candidatura, juntando-se à corrida contra o ministro do Interior, José Luís Carneiro.