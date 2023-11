Ex-ministro da Juventude de Portugal junta-se à corrida para primeiro-ministro

Pedro Nuno Santos posa para um retrato entre legisladores do Partido Socialista e da Aliança de Esquerda no Parlamento Português, em 21 de junho de 2016, em Lisboa, Portugal. REUTERS/Rafael Marchante/Foto de arquivo Obtenha direitos de licença

LISBOA, 13 de novembro – O ex-ministro das Infraestruturas de Portugal, Pedro Nuno Santos, 46, juntou-se na segunda-feira à corrida para se tornar o líder do Partido Socialista nas próximas eleições gerais, depois de o atual líder socialista e primeiro-ministro António Costa ter renunciado no meio de uma investigação de corrupção.

Costa, que está no poder desde 2015, renunciou na semana passada em meio a uma investigação sobre supostas ilegalidades na gestão de projetos de energia verde por seu governo. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa convocou eleições antecipadas para 10 de março.

A demissão também retirou Costa do cargo de secretário-geral do Partido Socialista (PS), e quem vencer a disputa pela liderança concorrerá ao cargo de primeiro-ministro.

O ministro do Interior, José Luis Carneiro, 52 anos, anunciou oficialmente a sua candidatura pela primeira vez no sábado, dizendo estar “consciente da escala do desafio”.

Carneiro, visto como um candidato moderado, serviu como Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas de 2015 a 2019 antes de ser nomeado ministro em Março de 2022.

Embora a reputação de Nuno Santos tenha sofrido após a sua demissão em dezembro de 2022 no escândalo que envolveu os seus pagamentos à companhia aérea estatal TAP, ele é considerado por muitos um pioneiro.

Falando na sede do PS, em Lisboa, Nuno Santos, membro do partido de centro-esquerda, disse que os portugueses têm consciência das suas “qualidades e defeitos” e da “sua vontade de fazer as coisas”.

“Eles também conhecem meus erros, conhecem minhas cicatrizes… Pessoas que não fazem coisas e não tomam decisões raramente cometem erros”, aplaudiram-no os apoiadores.

Nuno Santos consolidou com sucesso o apoio ao anterior governo minoritário com a extrema esquerda em 2015-2019.

As sondagens do jornal Diário de Noticias mostraram no sábado que 30% dos portugueses queriam que Nuno Santos substituísse Costa, enquanto apenas 9% queriam que Carneiro assumisse.

O cientista político Adelino Maltes não prevê quem vai ganhar, descrevendo Nuno Santos como “muito comunicativo e apaixonado”, mas destacando que Carneiro é atualmente “um dos ministros mais populares”.

Espera-se que os socialistas elejam um novo líder em meados de dezembro.

Após a demissão de Costa, uma sondagem publicada pela Intercampus na sexta-feira mostrou que o PS caiu para 17,9%, contra 25,2% em Outubro, enquanto a oposição de centro-direita Social-Democratas (PSD) caiu para 21,8%.

Reportagem de Caterina Demoni e Sergio Gonçalves; Edição de Andre Caleb e Andrea Ricci

