A empresa sueca IKEA registou um enorme crescimento em Portugal com um investimento de 65 milhões de euros

A IKEA Portugal registou um desempenho de vendas positivo de 552 milhões de euros no ano fiscal de 2022.

Isto é 19,5 por cento superior ao ano anterior e um aumento de 15 por cento em relação aos valores registados no ano fiscal de 2019, o ano anterior à pandemia, e portanto comparável ao ano fiscal de 2022. Em um comunicado.

A participação das vendas online foi de 19 por cento, partindo de 4 por cento no ano fiscal de 2019, um ano sem limites de vendas nas lojas.

Segundo a IKEA, isto prova que os novos hábitos adquiridos pelos portugueses durante a pandemia foram mantidos após a reabertura do comércio.

Quem é o dono da IKEA?

Como as vendas da IKEA Portugal estão a crescer internacionalmente mais do que o seu proprietário, o Grupo Inga – um aumento de 5,6 por cento para 39,5 mil milhões de euros – abre-se a oportunidade de investir mais no desenvolvimento de negócios e nas pessoas, tornando a IKEA uma empresa cada vez mais omnipresente e oferecendo melhores condições. e benefícios aos seus funcionários.

A transformação logística do negócio da IKEA, fundamental para este crescimento, passa pela renovação e expansão das lojas em Alfragide e Loures.

Isto passa não só pela criação e melhoria de processos logísticos e de áreas de apoio ao comércio eletrónico, mas também pela abertura de novos estúdios de planeamento e abertura de novos pontos de contacto físico.

Onde estão as lojas IKEA em Portugal?

Atualmente existem seis localidades em Sintra, Cascais, Seixal, Leiria, Coimbra e Setúbal. O objetivo da IKEA é expandir-se para outras partes do país nos próximos anos.

A IKEA acredita que este desempenho é possível graças a todos os seus colaboradores que continuam a demonstrar diariamente forte liderança, compromisso e empreendedorismo.

A ambição da empresa é continuar a investir no aumento do emprego e, ao mesmo tempo, criar melhores condições de trabalho, como aumentos salariais, aumento de horas contratuais e bónus.

Quais investimentos a empresa fez entre 2022 e 2023?

Entre 2022 e 2023, estima-se que a transformação empresarial e os investimentos nas pessoas sejam superiores a 65 milhões de euros.

Ricardo Pereira, CFO da IKEA Portugal, afirmou: ‘Num ano cheio de desafios, as vendas da IKEA superaram as expectativas e este sucesso deveu-se ao papel central da casa na vida dos portugueses.’

“O nosso principal objetivo é garantir que a oferta IKEA continua acessível aos nossos clientes, especialmente agora que assistimos a um aumento generalizado do custo de vida”, continuou.

Perera explicou: ‘Com uma abordagem de design democrático e um forte foco na acessibilidade e conveniência (de produtos e serviços), queremos continuar a trabalhar para chegar à maioria das pessoas. É nesta direção que vai o nosso investimento, nomeadamente, na transformação logística do negócio e na abertura de novos pontos de contacto.

Em que países a IKEA tem lojas?

Como as casas continuam a ser o espaço mais importante do mundo, a IKEA registou um crescimento de vendas na maioria dos seus mercados no ano passado e melhorou a disponibilidade de produtos em todos os setores. Focado em mostrar o futuro das casas, do varejo e do design, com um foco claro nas pessoas e no planeta.

Globalmente, foi lançado um ambicioso plano de investimento para expansão de 3 mil milhões de euros. Os primeiros clientes foram recebidos em lojas urbanas de Londres, EstocolmoA tão esperada loja em Toronto e Mumbai, Nice e 47 localidades em todo o mundo.

O Grupo Inga também investiu em um imóvel na Oxford Street LondresE para levar a experiência IKEA aos londrinos, será aberta mais uma loja na cidade.

Devido ao aumento da inflação e ao aumento do custo da energia e das matérias-primas, a empresa está constantemente a fazer esforços para reduzir os custos tanto quanto possível.

Como o Grupo Inga ajuda o meio ambiente?

O Grupo Inga mantém o compromisso de tornar a IKEA positiva para o clima, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa emitidas por toda a cadeia de valor da empresa até 2030.

Como parte de uma iniciativa de 6,5 mil milhões de euros para ajudar a limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius, a empresa acelerou os seus investimentos em projetos eólicos e solares na Alemanha. Espanha, Suécia e Polónia.

Para expandir ainda mais as suas práticas de gestão florestal responsável, adquiriu terras na Nova Zelândia e na Florida, onde serão plantadas novas florestas para garantir a biodiversidade.