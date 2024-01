Jonas Brothers, Jelly Roll, Nickelback

Rodeo Houston 2024: Lenny Wilson, no sentido horário a partir do canto superior esquerdo, Evan Cornejo, Jelly Roll, Nickelback, Major Lazer, 50 Cent, Jonas Brothers, Oliver Arthur. Rodeio de Houston

É um novo dia para o Rodeo Houston.

A programação deste ano inclui 10 artistas que subirão ao palco rotativo pela primeira vez este ano. O evento anual acontece de 27 de fevereiro a 17 de março no NRG Stadium.

A programação de artistas, anunciada na noite de quinta-feira, inclui o estreante Oliver Anthony, cuja canção “Rich Men North of Richmond” se tornou um hino da direita durante o verão; Jelly Roll, cuja mistura de country, rock e hip-hop lhe rendeu uma indicação ao Grammy de Melhor Artista Revelação; e Ivan Cornejo, de 19 anos, parte da nova onda de artistas regionais mexicanos.

Sim, a muito criticada banda de rock canadense juntou-se ao rodeio pela primeira vez este ano. A banda tocou no Woodlands Pavilion ano passado, então definitivamente ainda há público.

O trio de EDM Major Lazer, que participa pela primeira vez, vai comemorar como fizeram em 2016. A formação atual inclui o nativo de Houston Eric Alberto Lopez, conhecido como DJ e produtor Ape Drums.

O rapper 50 Cent, de Houston, fará sua estreia. No ano passado, Le Chemin du Roi Brut Champagne ganhou o prêmio de Grande Campeão Best of Show no Rodeo Uncorked e foi vendido por US$ 325.000. Ele também comprou uma garrafa de vinho por US$ 165 mil durante o leilão.

As mulheres são mais uma vez relegadas a apenas duas posições. Eles incluem Lainey Wilson, que recentemente foi nomeada Artista Feminina do Ano no Country Music Association Awards; e Carly Pearce, cujos sucessos incluem “Every Little Thing” e “Never Wanted to Be That Girl”. A programação de 2020 foi a última a incluir mais de duas mulheres, mas apenas Maren Morris e Becky G puderam se apresentar antes de tudo fechar devido ao COVID-19.

Os novos nomes significam que os favoritos Cody Johnson e Chris Stapleton não estão na programação. Apenas quatro atos eram recorrentes em 2023: Luke Bryan, Bun B, Zac Brown Band e Brad Paisley.

A Onda 1 inclui ofertas de 27 de fevereiro a 7 de março e estará à venda às 10h do dia 18 de janeiro.

A Onda 2 inclui ofertas de 8 a 17 de março e estará à venda às 14h do dia 18 de janeiro.

Os preços dos ingressos começam em US$ 25, mais uma taxa de conveniência de US$ 4. As salas de espera online abrirão 30 minutos antes de cada onda e os clientes serão selecionados aleatoriamente para adquirir os ingressos.

Aqui está uma olhada na programação completa de 2024 da RodeoHouston:

27 de fevereiro: Blake Shelton

Blake Shelton Show de gado e rodeio de Houston

Shelton retorna após uma ausência de cinco anos. Seu último álbum, “Body Language”, foi lançado em 2021. Ele foi o último dos quatro treinadores originais do “The Voice” e deixou sua cadeira no ano passado.

Ofertas anteriores: 2010, 2012-2014, 18

28 de fevereiro: Carly Pearce

Carly Pearce Show de gado e rodeio de Houston

Pierce teve grande sucesso com parceiros de dueto, incluindo os ex-artistas de rodeio Lee Brice, Ashley McBride e Stapleton, com quem colaborou no single atual “We Don't Fight Anymore”.

29 de fevereiro: Para o rei e o país

Para rei e país Show de gado e rodeio de Houston

Os irmãos australianos foram a primeira banda pop cristã a tocar no rodeio em 2022. “Recebi mais mensagens de texto e mais ligações sobre esse show do que nunca na história de fazer parte de uma banda”, disse o membro Joel Smallbone ao público aquele ano. .

Performance passada: 2022

1º de março: 50 Cent (Dia da Herança Negra)

50 centavos Show de gado e rodeio de Houston

Será uma viagem turbulenta para 50 Cent, que se mudou para Houston em 2021. No ano passado, ele se apresentou no Toyota Center como parte da turnê de 20 anos de seu álbum “Get Rich or Die Tryin'”.

2 de março: Hardy

Resistente Show de gado e rodeio de Houston

Hardy é conhecido principalmente como compositor, mas gravou sua própria música em 2022 com “Wait in the Truck”. Suas canções foram gravadas por Florida Georgia Line e Morgan Wallen.

3 de março: Ivan Cornejo

Ivan Cornejo Show de gado e rodeio de Houston

A música de Cornejo faz parte do som Sereneo que inclui letras tristes e apaixonadas acompanhadas por instrumentos tradicionais e baixo elétrico. Seu single “Está Dañada” se tornou viral no TikTok, onde mais de um milhão de pessoas o usaram em seus vídeos.

4 de março: Hank Williams Jr.

Hank Williams Jr. Show de gado e rodeio de Houston

Williams retorna ao rodízio pela primeira vez em mais de 20 anos. Williams se casou novamente em setembro, depois que sua esposa, Mary Jane Thomas, morreu devido a complicações de uma cirurgia um ano antes.

Ofertas anteriores: 1983, 1992-93, 1995-97, 1999, 2001

5 de março: Oliver Anthony

Oliver Anthony Show de gado e rodeio de Houston

“Rich Men North of Richmond” fez de Oliver Anthony uma estrela instantânea durante o verão e foi adotado como um grito de guerra por conservadores e especialistas de direita. Ele está atualmente trabalhando em seu primeiro álbum.

6 de março: Rolinho de Geléia

Nome dos doces Show de gado e rodeio de Houston

A mistura de country, rock, soul e hip-hop de Jelly Roll o ajudou a ganhar uma base diversificada de fãs. Ele fez um show em setembro no Woodlands Pavilion e está concorrendo ao prêmio de Melhor Artista Revelação no Grammy Awards do próximo mês.

7 de março: Luke Bryan

Lucas Bryan Show de gado e rodeio de Houston

Brian é um dos poucos jogadores restantes das escalações recentes do Rodeo Houston. Esta será sua décima vez no palco.

Ofertas anteriores: 2012-19, 2022-23

8 de março: Laser Principal

Laser principal Show de gado e rodeio de Houston

O trio de EDM Major Lazer inclui os originais de Houston Diplo, Walshy Fire e Ape Drums. O grupo atingiu seu pico comercial em 2015/2016 com músicas com participação de Bruno Mars e Justin Bieber.

9 de março: Lenny Wilson

Lenny Wilson Show de gado e rodeio de Houston

Wilson teve um grande sucesso com seu single “Things a Man Should Know” de 2020 e se tornou uma das novas estrelas mais brilhantes da música country. No ano passado, ela recebeu cinco prêmios da Country Music Association.

10 de março: Los Tigres del Norte (Dia do Go Tejano)

Los Tigres do Norte Show de gado e rodeio de Houston

Se você reservar Los Tigres, eles virão. O lendário grupo retorna após sua aparição recorde em 2019. Este show detém o recorde de público pago com 75.586.

Ofertas anteriores: 2002, 2019

11 de março: Uísque Myers

Uísque Myers Show de gado e rodeio de Houston

Texas Whiskey Myers Band é o tipo de banda que tem potencial para atrair um grande público. No ano passado, os Turnpike Troubadours atraíram quase 75.000 fãs.

12 de março: Bolo B e Amigos

Bom B @Marco de Houston

A lista rotativa de artistas de Bun B foi os destaques das temporadas de RodeoHouston de 2022 e 2023. Ele retorna com um novo grupo de amigos que serão nomeados. Qualquer suposição?

Ofertas anteriores: 2022-23

13 de março: Nickelback

Nickelback Show de gado e rodeio de Houston

As pessoas têm muitas opiniões sobre o Nickelback. Muito disso é negativo, ponto reconhecido em um documentário recente sobre a banda. Esperamos que isso ilumine as mídias sociais.

14 de março: Banda Zac Brown

Banda Zac Brown Show de gado e rodeio de Houston

Este é o número 10 do ZBB, cuja exibição na RodeoHouston sempre foi forte e confiável. Não há nada como um estádio cheio de cowboys cantando “Chicken Fried”.

Ofertas anteriores: 2011-15, 2017-19, 2023

15 de março: Jonas Brothers

irmãos Jonas Show de gado e rodeio de Houston

Os Jonas Brothers estiveram aqui duas vezes em outubro para tocar seus cinco álbuns inteiros. Esta será uma noite curta. Mas espere o mesmo nível de gritos.

Ofertas anteriores: 2009-10

16 de março: Brad Paisley

Brad Paisley Show de gado e rodeio de Houston

Esta será a 16ª apresentação de Paisley, tornando-o o Veterinário do Ano. Ele é um ator comovente e envolvente. Apenas certifique-se de excluir qualquer coisa embaraçosa do seu telefone se estiver sentado nos assentos do trenó. Sabe-se que Paisley passou por pelo menos um.

Ofertas anteriores: 2001, 2005, 2008-12, 2014-19, 2022-23

17 de março: Igreja de Eric

Igreja Érica Show de gado e rodeio de Houston

Church fez sua estreia no rodeio em Houston em 2015 e foi proeminente naquele ano. Seu som country fora da lei seria um recurso bem-vindo.