Andy Cohen chama Al Roker de 'Jackhole do Dia'

Andy Cohen, brincando, chamou Al Roker de “ignorante” no Watch What Happens Live na quarta-feira.

a razão? Horas antes, o produtor executivo da Bravo, de 55 anos, foi questionado por Roker, de 69, no programa “Today” sobre ter sido enganado por hackers.

“O Jackhole de hoje foi para Al Roker por ser um encrenqueiro esta manhã no Today Show e fazer essa pergunta depois do meu segmento sobre ser enganado por hackers”, disse Cohen no “WWHL”.

Durante sua entrevista no programa Today com Savannah Guthrie e Hoda Kotb, Cohen contou como, após perder seu cartão bancário, recebeu um e-mail que parecia ser do sistema de alerta de fraude de seu banco.

Quando ele fez login, Ele permitiu que o fraudador acessasse sua conta bancária.

Andy Cohen no “Today Show” na manhã de quarta-feira explica a Hoda Kotb e Savannah Guthrie como foi vítima de fraude bancária. YouTube

Cohen tentou sair, mas o estrago estava feito, e ele disse que várias “grandes transferências eletrônicas” foram feitas de sua conta porque ele também deu inadvertidamente aos hackers seu número de telefone, permitindo-lhes fazer transações eletrônicas.

Rooker virou-se para Cohen e perguntou se ele havia sido enganado por “uma das donas de casa”, uma referência à associação de Cohen com a franquia “Real Housewives”, cujos membros do elenco são convidados frequentes em “What Happens Live”.

Cohen pareceu confuso com a pergunta de Rucker quando Guthrie lhe perguntou: “Quem é mais provável?” Para defraudá-lo.

Al Roker perguntou abertamente a Andy Cohen se ele foi traído por um ator de “Real Housewives”. TheImageDirect. com

“Você sabe, bem, provavelmente há alguém”, respondeu Cohen no programa “Today”.

“Falaremos sobre isso mais tarde. Vou explicar.”

Rucker então encolheu os ombros e arqueou as sobrancelhas – enquanto Cohen lhe dizia que ele era um “cara inteligente”.

Cohen disse aos anfitriões do Today que apresentou um relatório à unidade de segurança cibernética do NYPD, mas foi informado de que “quando o dinheiro for transferido da sua conta, ele desaparecerá”.

Andy Cohen no set de seu programa de rádio SiriusXM no mês passado. Getty Images para SiriusXM

“Não confie em ninguém que o convida”, disse ele. “Não se deixe levar pela urgência do momento.”

Cohen não desistiu, dizendo no “WWHL”: “Oh meu Deus, Al, como você pôde?”

“Esta foi basicamente a versão do programa ‘Today’”, disse ele, antes de mostrar um clipe da amiga da estrela de “Real Housewives of Miami”, Marisol Patton, perguntando ao elenco: “Em quem aqui você confia menos?”

