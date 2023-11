‘Jogos Vorazes: O Canto dos Pássaros Canoros e das Cobras’ Abertura Global de US$ 100 Milhões: Bilheteria – Prazo

No que será uma semana revigorante para os atores de cinema entrarem em greve antes do feriado de Ação de Graças, a Lionsgate’s Jogos Vorazes: Canção dos Pássaros Canoros e das Cobras Ele espera liderar uma estrutura global com uma US$ 100 milhões + Começa.

O featurette do romance anterior de Suzanne Collins, que também é uma versão estendida aqui, sobre os primeiros dias do vilão Coriolanus Snow e os Jogos Vorazes, está procurando interessar 50 milhões de dólares No rastreamento e postagem 50 milhões de dólares fora. Através de quatro filmes jogos Vorazes A franquia arrecadou US$ 3 bilhões em todo o mundo.

O filme dirigido por Francis Lawrence é um dos quatro grandes lançamentos de estúdio, bem como da Universal/Dreamworks Animation. Trolls se unemdirigido por Eli Roth da TriStar/Spyglass Media Ação de graças filme de terror e comédia de futebol dirigida por Taika Waititi, da Searchlight O próximo gol vence.

Ouvimos dizer que há espaço para vantagens. Trabalhando a favor da Lionsgate, mais do que outros grandes estúdios durante a greve dos atores, eles obtiveram o Acordo Temporário SAG-AFTRA para o filme, uma vez que são uma empresa não AMPTP. Com o fim da greve em 9 de novembro, o estúdio conseguiu fazer sua grande estreia mundial em Hollywood na semana passada, em Londres, e novamente na segunda-feira, em Los Angeles. Os talentos do filme, incluindo Rachel Ziegler, Viola Davis, Peter Dinklage, Jason Schwartzman e o novo rosto Tom Blythe, que interpreta Snow, fizeram uma corrida louca até a linha de chegada para organizar suas agendas e tocar as buzinas neste filme com orçamento de US$ 100 milhões. Uma desvantagem do filme é que as vendas do romance não foram iguais às dos romances anteriores de Collins. No entanto, a esperança é que, uma vez que o bom boca a boca se espalhe sobre o filme, o grupo demográfico de mulheres de 12 a 34 anos, de outra forma imprevisível (pelos padrões de marketing), apareça. O filme faz sucesso entre mulheres com menos de 25 anos.

As prévias nos EUA começam às 15h. O filme está reservado em mais de 3.700 locações na América do Norte, incluindo 1.600 telas de formato premium, incluindo IMAX, Premium Large Format (AMC Dolby, Cinemark XD, Regal RPX e muitos mais) e Motion Seats (DBOX, 4DX, MX4D).

Neste fim de semana, o filme será lançado diariamente em 87 grandes territórios, exceto o Japão, que estreia em 22 de dezembro. Espera-se que os principais mercados sejam uma mistura do Reino Unido, Alemanha, França, Austrália, México e Brasil.

O lançamento no exterior começa hoje, inclusive na França, onde liderou as primeiras exibições em Paris esta tarde, horário local. A Coreia também está em alta hoje, com o filme começando em segundo lugar, atrás de Inception Cinco noites no Freddy. Será lançado na China na sexta-feira, e o filme lidera as pré-vendas naquele dia por lá, mas fica atrás nas pré-vendas de sábado e domingo.

o primeiro jogos Vorazes Dirigido por Gary Ross e estrelado por Jennifer Lawrence em seu primeiro grande filme após sua primeira indicação ao Oscar. osso de inverno, Recebeu um CinemaScore. A extensão de Lawrence como diretor contou CinemaScores de A para Combate a incêndios, E A- por peça Tordo Parte 1 e 2.

Atualmente, 66 avaliações são certificadas como novas, representando 62%. As pontuações anteriores do Rotten Tomatoes para esta série incluem: jogos Vorazes (84% certificado fresco), Combate a incêndios (90% fresco certificado), Tordo Parte 1 E A segunda parte 70% por peça.

A adição de mais três filmes de estúdio dará profundidade ao fim de semana, rivalizando com o fim de semana pré-Ação de Graças do ano passado, de US $ 100,6 milhões de todos os títulos, por Box Office Mojo.

Trolls se unem Está lotado em 3.800 cinemas e espera atrair mães e crianças com um… altos 20 milhões de dólares, possível baixo 30 milhões de dólares Abertura. O primeiro filme, lançado pela 20th Century Fox quando a DreamWorks Animation fez seu acordo lá, arrecadou US$ 46,5 milhões em 2016, mas a sequência, Turnê Mundial dos Trolls Foi um dano colateral devido ao início da Covid e recebeu um lançamento em grande parte PVOD nas residências no fim de semana da Páscoa de 2020. O filme, dirigido por Walt Dohrn e Tim Heitz, segue as aventuras contínuas de Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) , que finalmente se tornaram um casal. No entanto, Bobbie descobre que Branch tem um passado secreto. Ele já fez parte de seu fenômeno favorito de boy band, BroZone, junto com seus quatro irmãos: Floyd, John Dory, Sprouse e Clay. A BroZone se desfez quando Branch ainda era criança, assim como a família, e Branch não viu seus irmãos desde então. Mas quando o irmão de Branch, Floyd, é sequestrado por seus talentos musicais por dois nefastos vilões pop star – Velvet e Finn – Branch e Bobby embarcam em uma jornada angustiante e emocional para reunir os outros irmãos e salvar Floyd de um destino ainda pior que o de Pop. – Ambiguidade cultural. As prévias começam às 14h de quinta-feira, com horários de visualização em 3D. Trinta e quatro críticas no Rotten Tomatoes são 62% recentes, mas este filme não foi feito para críticos, foi feito para crianças. o Trolls Franquia, que teve alguns BO no exterior turnê mundial dos trolls, Arrecadou mais de US$ 396 milhões em todo o mundo.

Classificação R Ação de graças Procuro homens mais velhos com mais de 25 anos com um total entre US$ 12 milhões – US$ 15 milhões Em 3.200 localidades. As prévias acontecem em 2.700 locais a partir das 19h de quinta-feira. O filme é inspirado no trailer de paródia da visão deslumbrante de Pilgrim no filme duplo de Quentin Tarantino e Robert Rodriguez. Moedor O filme remonta a 2007. Sinopse: Após os tumultos da Black Friday terminarem em tragédia, um misterioso assassino inspirado no Dia de Ação de Graças aterroriza a cidade de Plymouth, Massachusetts – o berço do infame feriado. O filme é estrelado por Patrick Dempsey, o homem mais sexy do mundo. O filme tem uma nova avaliação de 85% no Rotten Tomatoes.

“O próximo gol vence”

O olheiro tem Taika Waititi O próximo gol vence Vai se ampliar neste fim de semana com ênfase na casa de um dígito. O filme gira em torno do time de futebol da Samoa Americana, famoso por sua derrota brutal por 31 a 0 para a FIFA em 2001. Com as eliminatórias para a Copa do Mundo se aproximando, o time contrata o técnico independente Thomas Rongen (Michael Fassbender), que espera assumir o cargo. Transforme o pior time de futebol do mundo nesta comédia honesta sobre o azarão. Após sua estreia mundial no TIFF O próximo gol vence Está 48% abaixo dos críticos.

“Queimadura Salgada”

Amazon/MGM tem o mistério Queimadura de sal de Jovem promissora A vencedora do Oscar, Emerald Fennell, faz sua estreia em sete locações na cidade de Nova York e Los Angeles. O filme conta a história de um estudante da Universidade de Oxford (interpretado por Barry Keoghan) que conquista as boas graças de seu famoso colega atleta (Jacob Elordi) e de sua família rica durante um verão 79% de cabeça para baixo. Fresco no Rotten Tomatoes (Inglês)