Christopher Miller e Phil Lord elogiam Wolf ‘Delicioso’ vs. Acme – The Hollywood Reporter

Os diretores vencedores do Oscar Phil Lord e Christopher Miller entregaram o que muito se falou Coiote vs. Pico Ele carimbou sua aprovação, chamando o filme de “delicioso”.

Lord e Miller, os produtores por trás de filmes de animação de sucesso Homem-Aranha no Aranhaverso, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso E Filme Lego franquia, vieram ao X na noite de terça-feira para revelar o que viram Lobo americano – Coiote Isso atesta sua qualidade.

“Eu vi Coiote vs. ACME Isso é estimulante.” Miller tuitou. “Engraçado, charmoso, com bom timing cômico e com uma quantidade surpreendente de coração. Espero que muitos estúdios sigam isso para que o mundo possa ver todo o bom trabalho que as pessoas fizeram.”

“Coiote vs. crista É maravilhoso. @dgreenmachine acerta.” Senhor tuitou. “Existencial, inteligente, engraçado, comovente e torna esse personagem duradouro mais relevante do que nunca. 🧨💥❤️”

última sexta-feira, Repórter de Hollywood Foi anunciado que o filme de Dave Green se tornaria o terceiro filme já rodado para a Warner Bros. Que é adiado após o cancelamento de projetos quase concluídos Garota morcego E colher! Caça de férias Em agosto de 2022.

A decisão de adiar o filme por motivos fiscais gerou protestos na comunidade criativa. As fontes disseram THR Ainda é Lobo americano – Coiote Na semana passada, surgiram notícias de que vários cineastas instruíram os atores a cancelar reuniões que tiveram sobre os livros com a Warners. Mas agora isso Lobo americano – Coiote Esses cineastas podem eventualmente encontrar um novo lar, adotando uma abordagem de esperar para ver.

A Warner finalmente fez uma reviravolta dramática e agora permitirá que Green comercialize o filme para outros compradores potenciais, em vez de arquivar o projeto para uma redução de impostos.

O filme de US$ 72 milhões, um filme de animação em CG de ação ao vivo, estrelou John Cena e o popular personagem dos Looney Tunes, Wile E. Coyote, e contou com o co-presidente do DC Studios, James Gunn, como produtor. THR afirmou que, ao contrário de outros filmes cancelados pela Warners, Lobo americano – Coiote Foi completamente concluído e testado várias vezes na década de 1990.

Miller está entre um grupo de diretores que viram o filme Lobo americano – Coiote. O roteirista e diretor Ben David Grabinski, que trabalhou com Green em FelizmenteEle twittou: “Coiote vs. Pico É um ótimo filme. O melhor do gênero desde então [Who Framed Roger Rabbit] …Os clientes em potencial são muito simpáticos. Está lindamente fotografado. A animação é ótima. O final faz todo mundo chorar. Achei que o objetivo desse negócio era produzir filmes de sucesso?