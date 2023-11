Harry Styles estreia novo look buzz: veja a foto

Harry Styles em sua era “cabelo curto, não me importo” e seus fãs Não consigo tirar isso da cabeça deles.

O cantor pop britânico, que ficou famoso por seus longos cabelos castanhos como integrante do grupo pop adolescente One Direction, estreou um visual ousado em… Uma imagem para promover sua linha de fragrâncias deliciosas Quarta-feira.

Na foto, postada na página oficial da marca de beleza no Instagram, Styles é vista olhando para a câmera enquanto usava um penteado raspado e uma peruca. Jaqueta gráfica marrom.

“Nosso fundador, Harry Styles, brinda ao lançamento da Pleasing Fragrance com amigos em Londres. Novembro de 2023.

As especulações em torno da transformação do cabelo de Styles começaram a surgir quando o cantor de “As It Was” foi Ela foi vista em um show do U2 com a atriz Taylor Russell Avance este mês.

O novo visual de Styles causou pânico entre os fãs nas redes sociais, com alguns criticando a mudança na aparência do cantor.

“Harry Styles está animado ??? “Isso definitivamente não é satisfatório.” Do utilizador ele escreveu, aparentemente referindo-se ao tipo de diversão de Styles.

“Buzz Harry Styles!!!! A vida é uma bagunça. Preciso de outra pausa. “Não suporto isso”, @Coldbrewsteep Escrito em X.

“A única maneira de perdoar #HarryStyles por seu corte curto é ele voltar à era do Harry de cabelos compridos.” Do utilizador livros.

Apesar do penteado inesperado, alguns fãs ficaram no cantinho de Styles e elogiaram o look.

“Harry Styles Buzzcut ainda faz isso por mim (não vou mentir)” @notdesrocs Escrito em X.

“(Você sabe) um homem (é) bom quando fica bem no BUZZCUT,” Do utilizador livros. “Um excelente exemplo é Harry Styles e Zayn Malik.”

“Posso ser o único que se sente assim, mas estou muito feliz por Harry Styles e sua linda história.” @alexnfranklin24 Escrito em X. “Talvez esse cara se sinta livre (agora). Bom para ele.”

