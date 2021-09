Jogos infantis fatais são muito populares da série “Squid Game” da Netflix

SEUL, 30 de setembro (Reuters) – Sucesso da Netflix (NFLX.O) Series “jogo de lulaDa Coreia do Sul, tornou-se viral em todo o mundo e online, transformando jogos infantis pré-digitais populares como ‘Red Light, Green Light’ em desafios de sobrevivência mortais.

O jogo de playground onde os jogadores param e vão a mando de Tugger é um dos seis jogos infantis com consequências terríveis retratados no thriller sangrento que leva o nome de uma versão sul-coreana da etiqueta jogada nas décadas de 1970 e 1980 usando um tabuleiro pintado de sujeira. No episódio “Red Light, Green Light”, o primeiro episódio do show, os jogadores são baleados por não conseguirem ficar parados no sinal vermelho.

O Squid é o último jogo em que 456 concorrentes sem dinheiro no programa, variando de um desertor norte-coreano a um administrador de fundos acusado de peculato, competem por um prêmio de 45,6 bilhões de won (US $ 38,66 milhões).

A série de terror ganhou fama desde sua estreia em 17 de setembro, tornando-se o primeiro K-drama a alcançar o primeiro lugar na Netflix nos Estados Unidos. pode se tornar ela O programa mais popular até agora Globalmente, o co-CEO da empresa, Ted Sarandos, disse na segunda-feira.

“Não esperávamos isso em termos de popularidade global”, disse ele.

A Coreia do Sul, a quarta maior economia da Ásia, se estabeleceu como um centro de entretenimento global com sua vibrante cultura folclórica, incluindo seus sete membros. grupo de meninos BTS E filmes como vencedores do Oscar. ”parasita, “sátira sobre classe e sociedade” eameaçadoSobre uma família de imigrantes coreanos nos Estados Unidos.

A fama de “jogo Squid” mudou-se para o chamado metaverso, ou o mundo digital onde as pessoas se movem e se comunicam em ambientes virtuais.

Milhares de usuários globais jogam “Red Light, Green Light” em várias salas de jogos chamadas “Squid Game” no Roblox, fabricante de plataformas de videogame online com sede na Califórnia.

As salas simulam vários sets de filmagem e permitem que os usuários se inscrevam em um jogo “Red Light, Green Light”.

No Twitter, as hashtags “SquidGame” e “RedLightGreenLight” estavam em alta, e as análises dos jogos Roblox inundaram o YouTube e outras mídias sociais.

Lugares fora do mundo virtual também se beneficiam da popularidade do programa.

Uma postagem no Facebook mostrou que um shopping em Quezon City, nas Filipinas, instalou uma versão de 3 metros (10 pés) do Jogo Comandos no episódio “Luz Vermelha, Luz Verde”, convidam as pessoas a brincar na trilha externa e ganhar prêmios.

Após o sucesso da série de nove partes, a segunda temporada de “Squid Game” está em andamento, e a Netflix disse que planeja investir 500 milhões de dólares Nos filmes e programas de TV originais este ano na Coreia do Sul, um dos mercados de crescimento mais rápido na Ásia.

