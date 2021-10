Programa do intervalo do Super Bowl com Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar

LOS ANGELES – Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar se apresentarão juntos pela primeira vez no palco do Pepsi Super Bowl Halftime Show.

A NFL, Pepsi e Rock Nation anunciaram na quinta-feira que os cinco ícones da música se apresentarão em 13 de fevereiro no SoFi Stadium em Englewood, Califórnia. Dre, Snoop Dogg e Lamar são nativos do sul da Califórnia.

Dre emergiu da cena gangsta rap da Costa Oeste junto com Eazy-E e Ice Cube para ajudar a formar o grupo NWA, que deixou uma grande marca na cultura hip-hop e na indústria da música com letras polêmicas no final dos anos 1980. Dre é responsável por dirigir estrelas do rap como Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent e Lamar. Dre também produziu o single de estreia de Blige, “Family Affair”.

“A oportunidade de me apresentar no intervalo do Super Bowl, e de fazê-lo no meu próprio quintal, será uma das maiores empolgações da minha carreira”, disse Dre em um comunicado. O sete vezes vencedor do Grammy acrescentou que sua apresentação no primeiro tempo seria um “momento cultural inesquecível”.

Os destaques do show do intervalo dos sul da Califórnia incluem Snoop Dogg, Dr. Dre e Kendrick Lamar no Super Bowl em fevereiro no SoFi Stadium em Englewood, Califórnia. Crédito obrigatório: Kirby Lee-USA TODAY Sports

O Super Bowl retorna à área de Los Angeles pela primeira vez desde 1993. É o terceiro ano de colaboração entre a NFL, Pepsi e Roc Nation.

Rock Nation e o produtor indicado ao Emmy, Jesse Collins, servirão como co-produtores no show do intervalo do programa. A partida e o show do intervalo serão transmitidos ao vivo pela NBC.

Os cinco artistas da música têm 44 Grammys combinados. Eminem tem mais de 15.

O fundador da Roc Nation, Jay-Z, disse em um comunicado que sua oferta será “história em construção”.

Dre, Snoop Dogg, Eminem, Blige e Lamar se juntam à lista de músicos famosos que tocaram durante os shows do intervalo do Super Bowl, incluindo Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez e Shakira e, mais recentemente, Um fim de semana.

A NFL e a Pepsi se unirão para apoiar o lançamento da Regional School # 1, uma escola secundária magnética no sul de Los Angeles. Ele está programado para abrir para alunos neste outono, como parte do Distrito Escolar Unificado de Los Angeles.

O colégio é baseado na USC Iovine and Young Academy, um programa fundado por Jimmy Iovine e Andre “Doctor Dre” Young. Oferecerá um modelo educacional com foco no tema de design integrado, tecnologia e empreendedorismo.

“Este esforço ajudará a desenvolver e inspirar a próxima geração de empreendedores e inovadores”, disse Megan K. Riley, o supervisor unificado temporário em Los Angeles. “Estamos entusiasmados com as oportunidades adicionais que esta parceria proporcionará aos nossos alunos.”