O ator favorito dos fãs de Seinfeld, Peter Crombie, que interpretou o “louco” Joe Davola, morreu aos 71 anos.

Peter Crombie interpretou o personagem favorito dos fãs, “Crazy” Joe Davola, em “Seinfeld”.

YouTube/Seinfeld

O ator Peter Crombie, que interpretou o personagem favorito dos fãs “Crazy” Joe Davola em “Seinfeld”, morreu na quarta-feira após uma doença.

Ele tinha 71 anos.

A ex-esposa de Crombie, Nadine Keigner, fez uma comovente homenagem a Crombie nas redes sociais, anunciando a notícia de sua morte.

“É com grande choque e tristeza que compartilho com vocês que meu ex-marido faleceu esta manhã”, disse Keigner. ele escreveu no Instagramcompartilhando uma montagem de fotos do dia do casamento.

“Obrigado por tantas lembranças maravilhosas e por ser um bom homem. Voe livremente para a fonte de luz sem limites, Peter. Que você seja recebido com amor por seus pais e por Oliver. Tantas pessoas o amaram porque você era gentil e generoso. , alma carinhosa e criativa.”

Kiger disse TMZ Crombie disse que sofria de uma breve doença antes de morrer, mas não explicou o que sofria.

“Ele era o homem mais gentil, atencioso, generoso e atencioso. Ele era amado por todos, generoso e nunca tinha nada de ruim a dizer sobre ninguém”, disse Kyger ao canal de seu falecido ex-marido.

Crombie assumiu seu papel recorrente como Crazy Joe Davola na quarta temporada da popular série de TV de 1992.

A ex-mulher de Crombie disse que ele sofria de uma breve doença antes de morrer, mas não explicou o que sofria. Tomates podres

Crombie, que interpretou o personagem estranho e perturbado que aterroriza e ameaça Jerry Seinfeld, apareceu em cinco episódios durante a temporada.

Sua aparição mais notável no programa foi no nono episódio da quarta temporada, chamado “The Opera”, em que seu personagem namora e fica romanticamente obcecado por Elaine – interpretada por Julia Louis-Dreyfus – apenas para ficar psicótico de ciúme após saber. que Jerry fez isso. Datado brevemente.

Vestido com a roupa mais proeminente do show, uma fantasia de palhaço, o personagem de Crombie persegue Jerry e Elaine enquanto eles esperam para ver uma produção de “Pagliacci” – uma ópera sobre um palhaço que assassina sua esposa e seu amante.

“Crazy” Joe Davola começa a namorar e fica romanticamente obcecado por Ellen durante o episódio “The Opera”. YouTube/Seinfeld

O personagem leva o nome do produtor de televisão Joe Davola, que trabalhou com a Tollin/Robbins Productions.

Seu primeiro papel como ator foi no filme para TV “Broken Vows”, estrelado por Tommy Lee Jones e Annette O’Toole em 1987.

Crombie apareceu em vários programas, incluindo “Law & Order”, “Star Trek: Deep Space Nine”, “LA Law”, “LA Firefighters”, “Picket Fences”, “NYPD Blue” e Walker, Texas Ranger. “

Além de seus créditos na televisão, Crombie teve papéis em vários filmes anualmente no final dos anos 1980 e 1990, incluindo “Born on the Fourth of July”, “Natural Born Killers”, “Se7en” e “The Doors”.

O ator parece ter deixado a indústria do entretenimento em 2000, de acordo com sua página na IMDb. Enrolamento

Após a notícia da morte do ator, amigos e profissionais da indústria do entretenimento compartilharam palavras gentis e amorosas em memória do ator.

“Estou profundamente triste com o falecimento do meu querido amigo Peter Crombie”, disse o comediante Lewis Black publicar Em X. “Ele era um artista talentoso. Ele não era apenas um grande ator, mas também um escritor extremamente talentoso. Mais importante ainda, ele foi tão gentil quanto inteligente e sou uma pessoa melhor por conhecê-lo.

“É com pesar que compartilho hoje a notícia do falecimento do meu querido amigo Peter Crombie”, escreveu seu amigo Bill Steitz. Facebook. “Para quem o conheceu, ele era um amigo gentil, dedicado às palavras suaves e ao trabalho expressivo como ator e escritor. “Descanse em paz, Pedro.”

“Fora Peter Crombie. Um ator maravilhoso, escritor e um ser humano maravilhoso.” Pat Capitão ele escreveu no Facebook. “Amado por seus muitos amigos. Boas trilhas, irmão.

