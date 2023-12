Golfinhos desafiam a gravidade enquanto se preparam para enfrentar os corvos

MIAMI – O Miami Dolphins, o mesmo time que marcou 70 pontos sobre o Denver Broncos na Semana 3, marcou apenas um gol ofensivo contra o Dallas Cowboys na Semana 16.

Eles venceram por 22-20.

Estes são os novos Dolphins, liderados por Mike McDaniel.

Em 2022, Miami era um time ofensivo. Ele ficou em sexto lugar em jardas por jogo, mas ficou em 24º na defesa de pontuação, 18º em jardas permitidas por jogo e 21º em pontos defensivos esperados somados. Quando o ataque vacilou, como aconteceu visivelmente no último mês da temporada, a defesa incipiente e o jogo corrido dos Dolphins expuseram o time como unidimensional.

A percepção de Miami como um time rápido e astuto que será dominado por adversários físicos é uma narrativa que os Dolphins poderiam acabar para sempre com uma vitória neste fim de semana sobre o Baltimore Ravens (13h ET, CBS).

“Se você passa seu tempo se preocupando com romances, serei uma pessoa cansada”, disse McDaniel. “Acho meio estranho. Sinto que – não verifiquei ultimamente – mas sinto que somos muito bons em parar a corrida e controlar a bola. Isso geralmente não está relacionado à gravidade.

“Tanto faz. Quero dizer, sempre haverá alguma coisa.”

Depois de uma explosão ofensiva no início da temporada que fez com que alguns buscassem um recorde na NFL, a defesa de Miami se tornou a unidade mais confiável durante a reta final da temporada de 2023. Isso não quer dizer que o ataque de Miami tenha diminuído, já que os Dolphins lideram a liga em pontuação. 30,9 pontos por jogo e jardas por jogo em 411,5. Mas eles ameaçaram pouco desde a Semana 8, com média de 367 jardas por jogo nos últimos dois meses, sexto lugar na NFL. Miami caiu significativamente em termos de jardas por corrida, para 3,9 jardas por corrida; Ele teve uma média de 6,3 jardas por corrida, a melhor da liga, nas primeiras sete semanas da temporada.

No entanto, a defesa teve alguma folga. Desde a semana 8, os Dolphins ocupam o segundo lugar na EPA defensiva (61,98), o primeiro em pontuação (15,9 pontos por jogo) e jardas por jogo (253,8) e o quarto em sacks por dropback (9,4%). Faltando dois jogos para o fim da temporada regular, a unidade do coordenador defensivo Vic Fangio já estabeleceu o recorde da franquia em sacks em uma única temporada, com 52.

Na semana 16, Miami manteve os Cowboys, time com maior pontuação da NFL no mês passado, com 20 pontos.

É uma reviravolta radical para uma equipe que está perdendo seu melhor pass rusher em Jaylan Phillips, seu linebacker titular em Jerome Baker e seu safety titular em Jevon Holland.

“Bem, todo período de entressafra é um novo acordo”, disse o quarterback do Miami, Tua Tagovailoa. “Eu diria que parece piegas, mas a cada temporada você sempre espera e reza para que este seja o time.

Christian Wilkins (94) e o linebacker Bradley Chubb (2) provaram contra o Dallas que Miami é mais do que rápido, mas os Dolphins enfrentarão outro grande desafio no domingo contra os Ravens. Sam Navarro – Esportes do USA Today

“Acho que o que diferencia esta equipe de qualquer outra são os líderes que temos no ataque e na defesa, e as pessoas que estão dispostas… a responsabilizar os outros pelo que precisam fazer. diferente este ano, talvez mais do que em outros anos,”Com as equipes que temos.”

Manter isso contra os Ravens será um desafio, principalmente depois que o Baltimore venceu o San Francisco 49ers por 33-19, em Santa Clara. Embora uma vitória sobre o Dallas no domingo tenha garantido aos Dolphins uma vaga nos playoffs, derrotar os Ravens garantiria o primeiro título da AFC East do Miami desde 2008 e manteria sua busca pelo primeiro lugar na conferência.

“Esse era o objetivo final da equipe, então eles ficarão muito felizes com isso. Será secundário agora em relação a este jogo e à vitória”, disse McDaniel. “Você quer esse tipo de partida, quer enfrentar os melhores e isso por si só justifica 100% o nosso interesse.

“Mas você quer falar sobre uma equipe que fará você pagar se você estiver fora dos limites de onde seu foco deveria estar. Eles vão te ensinar, rápido e furioso, a respeitá-los. respeito, mas também estamos em um ótimo momento para estar presentes e aproveitar porque estamos construindo uma temporada completa.” do trabalho.”

Os Dolphins têm interesse no quarterback dos Ravens, Lamar Jackson, que disse ver semelhanças entre a defesa do Miami e a defesa que enfrenta nos treinos. A defesa do Baltimore está desistindo de 16,3 pontos por jogo, o menor valor da liga.

“A linha defensiva é excepcional”, disse Jackson. “[Their] O ensino médio também é ótimo [and their] O linebacker.

“Sim, vejo as semelhanças.”

O repórter da ESPN Ravens, Jamison Hensley, contribuiu para este relatório.