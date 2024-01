Israel mata líder do Hamas que ajudou a liderar os ataques de 7 de outubro

Notícias

Guerra de Israel 2023

As forças israelenses mataram um líder do Hamas que ajudou a liderar o ataque terrorista de 7 de outubro que matou cerca de 1.200 pessoas e fez cerca de 240 outras como reféns.

O exército israelense escreveu na segunda-feira, dia 10, que Adel Mesmar, comandante da companhia de elite na cidade de Deir al-Balah, havia sido “liquidado”.

Masmah conduziu os terroristas ao Kibutz Kissufim e ordenou que outros militantes vandalizassem as comunidades de Nirim e Be'eri, segundo o Jerusalem Post.

Autoridades disseram que o comandante foi morto em um ataque aéreo dirigido pelas forças terrestres israelenses.

O exército israelita disse que as forças “também bombardearam alvos terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica” em Shujaiya e encontraram um grande esconderijo de armas, além de destruírem um ponto de lançamento e “eliminarem” uma célula terrorista que atacou as forças israelitas.

O exército israelense também abateu um lançador de foguetes em Khan Yunis, enquanto a marinha israelense tinha como alvo alvos em Gaza, disseram autoridades na manhã de segunda-feira.

Israel afirmou que a sua guerra nos territórios disputados continuará durante os próximos meses, resistindo aos apelos internacionais para um cessar-fogo prolongado.

Os militares israelitas anunciaram na segunda-feira que Adel Mismar, que supervisionou o ataque ao Kibutz Kissufim (visto aqui em Novembro), tinha sido “liquidado”. Imagens Getty

O exército israelense disse que “também bombardeou alvos terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica” em Shujaiya. Reuters

Mais de 21.800 pessoas foram mortas em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas em Gaza.

O ministério, que não faz distinção entre vítimas civis e militares, afirma que dois terços das vítimas são mulheres e crianças.

Israel afirmou que mais de 8.000 das mortes palestinas foram terroristas. Nenhum dos lados forneceu provas para apoiar as suas alegações sobre o número de mortos.

A grande maioria dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza foram deslocados à medida que a crise humanitária continua, com mais de meio milhão de pessoas a passar fome devido à falta de alimentos entregues na área, segundo as Nações Unidas.

