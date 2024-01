Etiópia assina acordo para utilização do porto da Somalilândia no Mar Vermelho | Notícias

A Etiópia assinou um acordo preliminar com a região separatista da Somalilândia para utilizar o porto de Berbera, no Mar Vermelho, informou o gabinete do primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed.

O país do Corno de África depende atualmente do vizinho Djibuti para a maior parte do seu comércio marítimo.

A Etiópia foi isolada da costa depois que a Eritreia se separou de Adis Abeba e declarou oficialmente a sua independência em 1993, após uma guerra que durou três décadas.

“Isto foi agora acordado com os nossos irmãos na Somalilândia e um memorando de entendimento [memorandum of understanding] “A assinatura ocorreu hoje”, disse Abiy na segunda-feira numa cerimónia de assinatura com o presidente da Somalilândia, Musa Bihi Abdi, na capital da Etiópia, Adis Abeba.

O gabinete de Abiy descreveu o acordo como “histórico”, acrescentando que “abrirá o caminho para alcançar as aspirações da Etiópia de garantir o acesso ao mar e diversificar o seu acesso aos portos marítimos”.

“Também fortalece a sua segurança, parceria económica e política”, escreveu o Gabinete do Primeiro-Ministro numa publicação no X.

O acordo surge meses depois de Abiy ter dito que o país deveria fazer valer o seu direito de acesso ao Mar Vermelho, levantando preocupações regionais.

Como parte do acordo, a Etiópia será o primeiro país a reconhecer a Somalilândia como um estado independente no devido tempo, disse Abdi.

Redwan Hussein, conselheiro de segurança nacional de Abiy Ahmed, disse que o acordo abre caminho para que a Etiópia seja autorizada a conduzir operações navais comerciais na região, dando-lhe acesso a uma base militar alugada no Mar Vermelho.

A Somalilândia também terá uma participação na estatal Ethiopian Airlines, disse Hussein, sem fornecer detalhes.

A Somalilândia não obteve amplo reconhecimento internacional, apesar da sua declaração de autonomia para a Somália em 1991. A Somália afirma que a Somalilândia faz parte do seu território.

A agência estatal de comunicação social da Somália (Sona) informou na semana passada que, após esforços de mediação liderados pelo Djibuti, a Somália e a Somalilândia concordaram em retomar as conversações destinadas a resolver as suas disputas.