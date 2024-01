Xi Jinping marca 2024 com uma rara admissão de que a economia chinesa está em apuros

Nota do Editor: Inscreva-se no boletim informativo “Enquanto isso na China” da CNN, que explora o que você precisa saber sobre a ascensão do país e como ela está impactando o mundo.



O presidente chinês, Xi Jinping, admitiu durante o seu discurso de Ano Novo no domingo que as empresas chinesas estão em dificuldades e os que procuram emprego têm dificuldade em encontrar trabalho.

Esta é a primeira vez que Xi menciona desafios económicos nas suas mensagens anuais de Ano Novo desde que começou a transmiti-las em 2013. Isto surge num momento crítico para a segunda maior economia do mundo, que se debate com uma desaceleração estrutural marcada pela fraca procura e demanda crescente. Desemprego e fraca confiança empresarial.

Reconhecendo os “ventos contrários” que o país enfrenta, Xi admitiu num discurso televisionado: “Algumas empresas enfrentaram tempos difíceis. Algumas pessoas tiveram dificuldade em encontrar emprego e satisfazer necessidades básicas”.

“Todas essas coisas permanecem em minha mente”, disse Shi. Em declarações O que também foi amplamente divulgado pela mídia estatal. “Fortaleceremos e fortaleceremos o dinamismo da recuperação económica.”

Horas antes de Xi falar, o Gabinete Nacional de Estatísticas publicou o seu inquérito mensal do Índice de Gestores de Compras, que mostrou que a actividade fabril caiu em Dezembro para o nível mais baixo em seis meses.

O PMI industrial oficial caiu para 49 no mês passado, abaixo dos 49,4 de novembro, de acordo com um comunicado do Departamento Nacional de Estatísticas.

Uma leitura do PMI acima de 50 indica expansão, enquanto qualquer leitura abaixo representa contração. Dezembro também foi o terceiro mês consecutivo em que o PMI industrial contraiu.

O enorme sector industrial do país esteve fraco durante a maior parte de 2023. Após uma breve recuperação da actividade económica no primeiro trimestre do ano passado, o PMI oficial da indústria transformadora contraiu-se durante cinco meses até Setembro. Depois caiu abaixo de 50 novamente.

A economia da China tem sido assolada por uma série de problemas este ano, incluindo uma crise imobiliária prolongada, taxas de desemprego juvenil recordes, preços teimosamente fracos e pressões financeiras crescentes sobre os governos locais.

Pequim está a esforçar-se por relançar o crescimento e estimular o emprego, lançando uma série de medidas de apoio no ano passado e comprometendo-se a reforçar a política fiscal e monetária em 2024.

Mas a sua abordagem da economia cada vez mais controlada pelo Estado, que enfatiza o controlo partidário-estatal dos assuntos económicos e sociais em detrimento do sector privado, tem consternado os empresários. A repressão do governo às empresas em nome da segurança nacional também intimidou os investidores internacionais.

O Banco Popular da China anunciou no sábado que aprovou um pedido para remover os acionistas controladores da Alipay, a plataforma de pagamento digital amplamente utilizada administrada pelo Ant Group de Jack Ma. A mudança significa que Ma renunciou oficialmente ao controle da empresa que cofundou.

Ma, que também foi cofundador do Alibaba Group, disse em janeiro que abriria mão do controle da Ant, como parte de sua retirada de seu negócio online. As suas empresas foram os primeiros alvos da repressão sem precedentes de Pequim às grandes empresas tecnológicas que eram vistas como demasiado poderosas aos olhos do Partido Comunista.

Xi também prometeu que a parte continental da China seria “reunida” com Taiwan, reiterando a posição de longa data de Pequim na ilha democrática e autogovernada, num comentário fortemente redigido antes das eleições cruciais no país.

“A China certamente será reunificada e todos os chineses em ambos os lados do Estreito de Taiwan devem estar comprometidos com um senso comum de propósito e compartilhar a glória do rejuvenescimento da nação chinesa”, disse Xi durante uma parte de seu discurso dedicada a “A China certamente será reunificada e todos os chineses de ambos os lados do Estreito de Taiwan devem estar comprometidos com um senso comum de propósito e compartilhar a glória do rejuvenescimento da nação chinesa”. Seus planos para modernizar e desenvolver a China.

Os comentários estão chegando Apenas duas semanas antes da eleição presidencial de Taiwan, em 13 de janeiro, ele usou um tom mais incisivo do que no discurso de Ano Novo do ano anterior.

Xi então disse: “As pessoas de ambos os lados do Estreito de Taiwan são membros de uma família. Espero sinceramente que os nossos compatriotas de ambos os lados do Estreito trabalhem juntos com unidade de propósito para promover conjuntamente a prosperidade duradoura para a nação chinesa”.

Xi fez do controlo de Taiwan uma pedra angular do seu objectivo mais amplo de “renovar” a China para uma posição de poder e prestígio globais. O Partido Comunista Chinês reivindica Taiwan como parte do seu território, embora nunca o tenha controlado e não tenha descartado o uso da força para assumir o controle da ilha.

Taipei acusou o partido de conduzir operações de influência antes das eleições, com o vice-presidente em exercício, Lai Ching-te, um candidato abertamente detestado por Pequim, visto como o favorito.