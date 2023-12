iOS 17.2.1 lançado – por que você deve instalar esta atualização surpresa do iPhone agora

Em um movimento raro, a Apple acaba de lançar uma atualização incremental para o iPhone após a versão iOS 17.2 Avance este mês.

Como reportado Forbes não sabemos totalmente se o iOS 17.2.1 corrige uma vulnerabilidade de segurança específica que afeta Os melhores iPhones Já a Apple não incluiu nenhuma informação sobre as vulnerabilidades. No entanto, na própria atualização, a Apple afirma que ela “fornece correções de bugs importantes” e é “recomendada para todos os usuários”.

Há um link na parte inferior da atualização Página de suporte da Apple Se você clicar nele, verá que o iOS 17.2.1 é uma atualização de segurança da Apple ou uma atualização da empresa Respostas rápidas de segurança .

Embora existam especulações online de que esta atualização corrigiu o problema Problemas de duração da bateria Em alguns modelos de iPhone, pode ser apenas uma atualização que precisa estar pronta para as férias de qualquer pessoa Presenteando iPhones Para seus entes queridos.

Enquanto isso, os iPhones tornaram-se recentemente um alvo para muitos Ataques de spyware A atualização pode corrigir uma séria vulnerabilidade de segurança no backend que a Apple ainda não está pronta para divulgar. A empresa tem sido discreta sobre vulnerabilidades no passado, então isso não me surpreenderia em nada. Só para deixar claro, um porta-voz da Apple nos disse que não há nada para atualizar além do que está nas notas de lançamento, que não se refere a uma correção de segurança.

De qualquer forma, você vai gostar Atualize seu iPhone Assim que possível, o iOS 17.2.1 estará disponível para iPhone XS e posteriores. Você pode verificar se a atualização está pronta para o seu telefone acessando Configurações, tocando em Geral e indo para Atualização de software.

(Crédito da imagem: Guia do Tom)

Uma das razões pelas quais acho que esta atualização surpresa pode ser mais séria do que a Apple está deixando transparecer é o fato de que Os melhores MacBooks Também recebi uma atualização incremental.

Assim como o iOS 17.2, o macOS Sonoma 14.2 também foi lançado no início deste mês. No entanto, em um documento de suporte separado da Apple, a empresa revelou que o macOS 14.2.1 corrige uma vulnerabilidade crítica rastreada como CVE-2023-42940.

O bug em si é um problema de renderização de sessão descoberto por Craig Hockenberry da Iconfactory. Embora esta vulnerabilidade não pareça ser explorável por hackers em seus ataques, ela pode levar ao compartilhamento de conteúdo incorreto quando usuários de Mac compartilham sua tela.

Se você possui um Mac e um iPhone, é melhor atualizar os dois dispositivos ao mesmo tempo o mais rápido possível para evitar possíveis problemas que possam surgir.

Como manter seus dispositivos Apple seguros

(Crédito da imagem: Robert Cullen/Shutterstock)

A primeira e mais importante coisa que você pode fazer para manter seu iPhone, iPad, Mac e outros dispositivos Apple seguros é instalar as atualizações mais recentes assim que estiverem disponíveis. Eu sei que isso pode ser irritante, mas os hackers geralmente têm como alvo dispositivos que executam software desatualizado.

Além disso, você também deve considerar instalar o melhor software antivírus para Mac em seus computadores Apple, pois isso pode protegê-lo contra malware do Mac e outras ameaças cibernéticas. Embora não haja equivalente iOS aos melhores aplicativos antivírus para Android, o antivírus Intego para Mac pode verificar se há malware no iPhone e no iPad quando eles estão conectados ao Mac por meio de um cabo USB.

Embora os dispositivos Apple sejam conhecidos por serem mais seguros do que os seus homólogos Android e Windows, eles têm se tornado cada vez mais um alvo para hackers à medida que se tornam mais populares ao longo dos anos. Poderíamos aprender mais sobre o iOS 17.2.1 e o macOS 14.2.1 da Apple no futuro, mas como não há muitas informações em seu comunicado para começar, provavelmente não será o caso.

