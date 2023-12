Overwatch 2 em 2023 foi cheio de altos e baixos

Em 2023, a Blizzard abre Observação e controleO mundo da cooperação de terceiros. A primeira foi uma coleção de skins e outros cosméticos Baseado no anime/mangá Homem de um soco sóo que aconteceu naturalmente Observação e controle“The One-Punch Man” Doomfist, se transforma no herói titular com um novo visual. O manto é luxuoso, mas ele não é o único herói que ganha fantasia durante o evento. Soldado: 76 pode andar de bicicleta como Mumen Rider, a peruca verde de Kiriko gira como um terrível tornado e Observação e controleGenji naturalmente se torna o ciborgue residente Homem de um soco sóGenos Ciborgue.

Olhando para trás, a colaboração foi estranha porque Homem de um soco só Ele realmente não tem feito muito ultimamente, com a terceira temporada ainda em desenvolvimento e a última lançada em 2019. Mas há uma quantidade surpreendente de amor demonstrado nas aparições, participações especiais e outros cosméticos, tão bobos quanto From Seeing Soldier: 76 Ameaças como se sua vida dependesse disso.

A segunda grande colaboração foi com o grupo feminino de K-Pop Le Sserafim, e foi um evento incrível. Pegue minha mão, caminhe comigo. Você já ouviu a palavra boa para a música cativante de Le Sserafim como “Perfect Night”? Você se deleitou com a glória? Tracer, Kiriko, Brigitte, D.Va e Sombra se preparam para um show de K-Popserve algumas das skins mais glamorosas Observação e controle Você já experimentou isso? E é isso? Assista ao videoclipe, onde todas as garotas citadas anteriormente comparecem à festa de Le Sserafim e usam suas diversas habilidades para ter uma noite perfeita? Hikmet. Ainda uso a skin Sombra quando a interpreto e não tenho planos de tirá-la.

Lou Serafim/Blizzard Entertainment

Enquanto a Blizzard procurava crossovers fora de seu estábulo, ela também olhou para o outro lado da mesa e eles conseguiram Diabo Cruz também. Moira falou enquanto Eu finalmente consegui uma aparência decente do arranjoembora DiaboO modo cooperativo temático era medíocre e muito cansativo. John Cena também apareceu Em uma campanha de marketing viral Por alguma razão, porém, isso não teve efeito no jogo em si.

Mesmo se você não estiver assistindo Homem de um soco só Ou dance ao som de Le Sserafim, Monitoramento 2Os eventos cooperativos pareciam significativos, e não como se fossem apenas crossovers baratos. A Blizzard fez muito para capturar as emoções de seus parceiros sem prejudicar sua própria identidade. As realocações podem ser estressantes, por exemplo Jogos como quinze dias Eles podem perder o senso completo de si mesmos Porque eles lotam seus mundos com pedaços de outras propriedades. Mas por enquanto, Monitoramento 2 Ela encontrou uma maneira feliz de elogiar algo em seu próprio contexto. -Kansas