Inundações em Cairns: Momento poderoso Os moradores australianos salvam uma vaca das enchentes violentas

Por Kylie Stevens para Daily Mail Austrália





Surgiram imagens extraordinárias do momento em que um grupo de australianos se uniu para resgatar uma vaca presa pelas enchentes no extremo norte de Queensland.

A área sofreu as piores inundações em quase 50 anos após o antigo ciclone tropical Jasper.

A região de Cairns resistiu a 600 mm de chuva nas 40 horas da manhã de segunda-feira, com cidades ao norte do ponto turístico previstas para receber outros 300 mm dentro de horas.

As condições meteorológicas extremas deixaram um rasto de devastação com estradas principais cortadas, o aeroporto de Cairns inundado e comunidades inteiras submersas, forçando milhares de pessoas a serem evacuadas.

A corrida agora continua a mover o gado para terrenos mais elevados, à medida que surgem imagens de esforços desesperados para salvar as vacas do aumento das águas das enchentes.

Esta vaca foi transferida para um terreno mais alto depois de ser resgatada de grandes enchentes

As enchentes varreram centenas de animais do Distrito de Lower Freshwater no domingo.

Os residentes locais entraram em ação depois que várias vacas foram arrastadas pelo rápido rio Barun.

Eles amarraram uma corda nos cadarços para resgatar os primeiros quatro bezerros.

Um vídeo mostrou seis homens trabalhando juntos sob uma chuva torrencial para puxar uma vaca por cima de uma cerca e colocá-la na inundada Rodovia Captain Cook, em uma ponte perto de Kuranda.

A vaca perturbada sentou-se na estrada inundada e um socorrista a acalmou antes de mover o animal para um terreno mais alto.

O operador turístico local Bazz Goes, do Cairns Canyoning, estava entre os heróis envolvidos nos esforços de resgate.

“Meu amigo e eu entramos na van e fomos dar uma volta, e um de nossos amigos nos mostrou as vacas que descem o rio Barwon”, disse Joyce ao Channel Nine’s Today.

“Este foi apenas um dos locais que visitamos para ajudar e ver onde poderíamos ajudar, mas há muitas pessoas por aí ainda tentando separar seus sacos de areia, tentando bloquear qualquer tipo de entrada de água e encontrar algum chão seco para ficar de pé e manter os dedos dos pés.” De se molhar.

Seis homens usaram toda a sua força para puxar a vaca em dificuldades por cima de uma cerca e colocá-la na inundada Rodovia Capitão Cook.

As vacas foram resgatadas do rápido rio Barwon (foto na segunda-feira)

“Estava tão cheio!”

Desde então, as imagens extraordinárias se espalharam pelo mundo, com os envolvidos no resgate sendo aclamados como “lendas sangrentas”.

“Parte-me o coração saber que tantos animais morrerão durante estas cheias, mas estou muito grato a todos os que estão a fazer o seu melhor para salvar o maior número possível de animais, obrigado!” um espectador comentou.

Outro acrescentou: “Que trabalho incrível vocês fizeram, tenham orgulho de si mesmos”.

Um terceiro escreveu: “Assistindo isso de Sydney”. É incrível como a comunidade se une e salva o gado. Muito bem a todos vocês!

Os espectadores do outro lado do mundo também ficaram maravilhados com essas fotos emocionantes.

‘Graças a Deus pelas pessoas boas. Os animais terão tanto medo quanto os humanos neste caso. Esperamos e rezamos para que todos estejam bem. Do País de Gales e Yorkshire