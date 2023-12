Os Estados Unidos anunciam uma força ampliada de proteção marítima no Mar Vermelho Iémen

Os Estados Unidos deverão anunciar o lançamento de uma força de protecção marítima alargada que inclua países árabes para combater os ataques cada vez mais frequentes dos Houthi lançados a partir de portos iemenitas contra navios comerciais no Mar Vermelho.

O secretário da Defesa, Lloyd Austin, deve anunciar a força, provisoriamente chamada de Operação Sentinela da Prosperidade, quando visitar o Oriente Médio. Tal como acontece com a Força-Tarefa 153 já operando no Bahrein, a força de proteção maior foi projetada para fornecer garantias às companhias de navegação comercial de que os ataques Houthi serão interrompidos e que o mar permanecerá seguro para a navegação comercial.

Cinco grandes companhias marítimas impediram os seus navios de utilizar o Mar Vermelho após os ataques lançados pelos Houthis em protesto contra os esforços de Israel para eliminar o Hamas em Gaza.

O chefe da Autoridade do Canal de Suez, tenente-general Osama Rabie, revelou também que 55 navios foram redirecionados para contornar o Cabo da Boa Esperança, uma viagem duas semanas mais longa do que a que passa pelo estreito de Bab al-Mandab a sul do Canal de Suez. . Mais de 20 navios registaram acidentes nos últimos meses, muitos deles em torno do estreito Bab al-Mandeb, que separa a Península Arábica de África.

A OOCL, com sede em Hong Kong, foi a última a anunciar a suspensão dos seus voos, juntando-se à francesa CMA CGM, à dinamarquesa Maersk, à alemã Hapag-Lloyd e à ítalo-suíça Mediterranean Shipping Co., que é a maior empresa de navegação do mundo.

A Maersk controla 14,8% do mercado global de contentores marítimos e as decisões, se continuarem, representarão um golpe fatal para a economia egípcia e para os custos globais de transporte. O Canal de Suez rendeu ao Egito US$ 9,5 bilhões em 2022-2023.

Os Estados Unidos têm tentado persuadir a China a juntar-se a uma força de protecção marítima alargada baseada no Bahrein, mas algumas autoridades acreditam que conseguiram a participação da Jordânia, dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, do Qatar, de Omã, do Egipto e do Bahrein.

O primeiro navio abordado pelos Houthis apoiados pelo Irão, o Galaxy Leader, foi apreendido em 19 de Novembro e permanece no porto de Hodeidah, controlado pelos Houthi. Desde então os ataques aumentaram. O USS Carney abateu 14 drones enviados a Israel pelos Houthis na manhã de sábado.

Até agora, as marinhas francesa, britânica e norte-americana abateram drones e mísseis controlados pelos Houthi. Os Houthis disseram que teriam como alvo todos os navios com destino aos portos israelenses, independentemente da sua nacionalidade.

A Força-Tarefa Conjunta 153 liderada pelos EUA já operou no Mar Vermelho para combater a pirataria somali, bem como outras ameaças.

Numa visita a Israel, a ministra dos Negócios Estrangeiros francesa, Catherine Colonna, disse que os ataques Houthi “não podem ficar sem resposta”.

Tem havido preocupações de que a Arábia Saudita, que procura um acordo de paz com os Houthis para pôr fim à guerra civil de oito anos no Iémen, possa permanecer fora da força de protecção.

O ministro da Defesa iraniano, Mohammad Reza Ashtiani, disse que qualquer força-tarefa multinacional enfrentaria problemas incomuns ao tentar proteger a navegação no Mar Vermelho. “Se os Estados Unidos derem um passo tão irracional, enfrentarão problemas extraordinários”, disse ele. “Ninguém pode se mover em uma área que controlamos.”

O porta-voz militar iemenita disse: “Se os Estados Unidos conseguirem estabelecer uma coligação internacional, será a coligação mais suja da história”. O mundo não esqueceu a vergonha de permanecer calado sobre genocídios anteriores.

O líder do movimento Houthi, Abdul-Malik al-Houthi, também alertou que retaliaria se as linhas vermelhas fossem ultrapassadas, uma das quais era a intervenção direta dos EUA em Gaza.