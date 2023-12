Um avião de passageiros ‘decola’ sozinho ao ser atingido por ventos de 160 km/h em um aeroporto argentino e bate nas escadas.

Escrito por James Callery





Este é o momento em que um avião de passageiros em um aeroporto argentino foi levado por ventos de 160 km/h e bateu nas escadas.

Fortes ventos atingiram o Aeroporto Aeroparque Jorge Newbery, em Buenos Aires, no domingo, enquanto uma forte tempestade varria a área.

O Boeing 737-700 da Aerolineas Argentinas explodiu na pista em direção às escadas usadas pelos passageiros para embarcar no avião antes de colidir com ele, fazendo-o cair no chão enquanto o avião rolava de lado.

As escadas foram então rapidamente movidas em direção aos veículos utilizados pelos trabalhadores da pista.

A filmagem mostrou um clipe da asa do avião atingindo um prédio na pista.

O avião de 17 anos registrou danos ao LV-CAD e seu próximo voo programado para o Aeroporto Internacional Governador Mendoza Francisco Gabrielli foi cancelado na manhã de domingo enquanto estava parado para reparos.

“A companhia aérea Argentinas informa que devido à forte tempestade que afetou principalmente a operação do Aeroparque, 100 voos foram cancelados até o momento, e o mesmo número sofreu atrasos e remarcações”, informou a Aerolíneas Argentinas em comunicado.

A empresa disse que pode continuar a “fazer ajustes e/ou cancelamentos ao longo do resto do dia, como resultado do impacto do clima matinal, bem como do fechamento intermitente de aeroportos devido à atividade elétrica”.

Uma forte tempestade elétrica que atingiu a Argentina no fim de semana matou pelo menos 16 pessoas no país e no vizinho Uruguai.

A agência meteorológica do Uruguai disse que duas pessoas morreram quando fortes ventos sopraram do sudeste na manhã de domingo, de acordo com um comunicado publicado no site da agência.

Na Argentina, uma mulher morreu na manhã de domingo depois que um galho de árvore caiu sobre ela na cidade de Moreno, segundo a mídia local.

Outras treze pessoas morreram no sábado na cidade de Bahía Blanca depois que um muro desabou durante a tempestade.

O presidente argentino, Javier Miley, visitou o local do acidente no domingo.

Os fortes ventos da tempestade também causaram a queda de árvores e postes de iluminação na capital, Buenos Aires.