Hotel Vermelho de Christian Louboutin na vila portuguesa de Melides

O boutique hotel de 13 quartos do designer de moda Christian Louboutin e da arquiteta Maddalena Gaiato celebra o artesanato na vila de Melides, a sul de Lisboa, e é “projetado à escala da mão”.

Nomeado após a cor característica do designer francês, vermelhoÉ o Portuguese Red, o primeiro projeto de hotelaria de Louboutin.

O hotel dispõe de 13 quartos – todos repletos de trabalhos de artesãos locais e objetos e móveis selecionados da coleção pessoal de Louboutin.

“Este projeto me permitiu esvaziar meu depósito cheio de antiguidades e objetos que comprei ao longo dos anos!” Louboutin disse a Dezeen.

A certa altura do desenvolvimento do projeto, parecia que não seria permitido que funcionasse como hotel, então Louboutin decidiu: “Se não vai ser um hotel, vou fazer dele a minha casa”. Como resultado, cada um dos quartos do hotel foi concebido individualmente e tem a sua própria identidade.

“Se você constrói uma casa, nunca projetará apenas um cômodo”, disse o designer. “Não conheço nenhuma casa onde você tenha o mesmo quarto três vezes – isso só em hotéis.”

“As casas têm sensibilidades – os hotéis têm regras diferentes”, continuou ele. “Sua casa não pode ser tratada como um hotel”.

vermelho Projetado para “integrar-se bem no campo” e importante para Louboutin que “respeite realmente a área e o meio ambiente”.

Trabalhando com o arquiteto português Gayado, o hotel encontra a rua com uma fileira de edifícios tradicionais na linguagem arquitetônica local: rebocos brancos com rodapés e detalhes de janelas azuis, telhados de terracota e uma série de chaminés que pontuam o horizonte.

“Tentamos imaginar um edifício que pudesse estar naquele lugar, que fizesse parte da paisagem”, disse Kayato a Dezeen.

“Para isso, criamos um projeto que se adapta à paisagem em relação aos edifícios envolventes e reinventa os sistemas e materiais construtivos tradicionais”.

O deck curva-se em torno de um jardim privado e piscina, com vista para canaviais, culminando em uma torre pontuada por lúdicas aberturas de janelas que marcam a interioridade do projeto.

Discreto da rua, o design interior e a fachada voltada para o jardim são ricos em detalhes, cores e artesanato.

O estilo maximalista e eclético do hotel é um reflexo do gosto pessoal de Louboutin, ao mesmo tempo que celebra o savoir-faire português e as tradições artesanais locais.

Já tendo trabalhado com Gayato em sua casa em Lisboa, a missão de Louboutin para Vermelho foi mostrar a Gayato uma pulseira indiana de sua coleção, que parece uma simples pulseira de ouro por fora, mas é incrustada com desenhos de animais ocupados por dentro. Diamantes.

“Eu disse a Maddalena, o hotel deveria ser como uma pulseira; de fora você não vê nada”, explicou Louboutin. “Deve ser um edifício muito simples e bem projetado, que não forneça muitas informações sobre o interior.”

“Mas quando você entra, tem que ser uma coisa de animal e diamante”, continuou ele.

Em colaboração com o designer Louboutin para conseguir o interior mais decorativo e detalhado Carolina IrvingTrabalhou como consultor de design e decoração têxtil, designer de revestimentos cerâmicos e designer de interiores Patrícia Medina.

Pinturas pintadas à mão por artista grego Constantino Kaganias Cobrindo as paredes, os quartos dispõem de roupeiros Maison Katti Trabalho com café com leite francês.

Carpintaria e marcenaria sob medida foram concluídas por um mestre artesão espanhol Los Três Juanes. Louboutin utilizou azulejos alentejanos em todo o projecto, bem como encomendou ao artista italiano Giuseppe Ducrot Uma lousa em branco para desenhar detalhes esculturais de cerâmica na fachada.

O restaurante do hotel, chamado Xtian, é um Estúdio de luvas Lustre mural e barra de prata sob medida feita pelos ourives Villareal.

Em conversa com Dezeen, Kayato descreveu o projeto como “ao mesmo tempo, o projeto mais luxuoso e mais tradicional que já fiz”.

“O maior desafio foi equilibrar as ideias das diferentes constelações para cada local para que resultasse de forma harmoniosa”, explicou.

“Especialmente durante a construção, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​teve um universo criativo próprio, mas com um pensamento muito táctil e elementos artísticos para a inovação, mesmo que se trate de materiais e técnicas tradicionais – quase como se o hotel fosse desenhado. À escala da mão dos seus construtores.”

Outros hotéis boutique recentes apresentados no Dezeen incluem o Cowley Manor Experimental de Dorothée Meilichzon e a renovação de interiores do Hôtel de la Boétie em Paris por Beata Heuman.

Fotógrafo Ambrósio Desenas.