Dentro e ao redor da histórica Lisboa

LISBOA, Portugal – Muitas pessoas fazem viagens de golfe para fugir do trânsito, das multidões e da agitação da cidade grande.

Depois de uma viagem de cinco dias a Lisboa, em Junho, diria o contrário. O Algarve, na costa sudoeste de Portugal, recebe todos os elogios pelo seu clima ensolarado, praias e dezenas de campos. No entanto, existe uma pequena mas diversificada gama de percursos num raio de 90 minutos de uma das cidades mais históricas da Europa: à beira-mar através de dunas, experiências divertidas em resorts, pistas de campeonato em parques e maravilhas modernas. Misture um pouco de golfe com muita cultura portuguesa para uma aventura fascinante.

Como bónus, os golfistas ainda podem desfrutar da praia e do sol perto de Lisboa. O clima é ameno no inverno, oferece excelentes temperaturas na primavera e no outono e é delicioso no verão. O golfe está disponível o ano todo. Vamos explorar.

“Os Maiores Buracos do Golfe” gira em torno de Lisboa.

Excelentes passeios turísticos em Lisboa e arredores

Primeiro, vamos falar de logística. A TAP Portugal voa sem escalas para Lisboa a partir de seis cidades dos EUA – São Francisco, Boston, Chicago, Miami, Nova Iorque e Washington DC.

Minha esposa – minha agente de viagens pessoal – planejou perfeitamente dois dias de aventura separados para nossa família. A boa notícia para os viajantes americanos é que Portugal ainda é relativamente acessível em comparação com as cidades mais famosas da Europa, como Paris ou Londres. Embora não exista um ícone como a Torre Eiffel ou o Palácio de Buckingham, Lisboa – que se tornou a capital do país em 1255 – oferece atrações turísticas em igual medida.

O passeio por Sintra foi simplesmente mágico. Dois lugares históricos impressionantes – O Palácio Nacional da Pena E isto Castelo dos Mouros – Compartilhe a mesma colina acima da antiga vila. As vistas se estendem por quilômetros. Você estará enfrentando multidões, então recomendo comprar os ingressos com antecedência e chegar cedo. Há muito pouco estacionamento no topo, por isso é melhor alugar um Uber ou tuk-tuk (um pequeno meio de transporte local) e subir pelas ruas estreitas e acidentadas. A recompensa é um castelo do século VIII que inclui um palácio colorido e um Patrimônio Mundial da UNESCO.

Alguns dias depois, exploramos o coração da cidade, aproveitando a flexibilidade do sistema hop-on hop-off. Excursão de ônibus amarelo Belém Lisboa (21 euros por adulto) para explorar os bairros, grandes avenidas e arquitetura de Lisboa. Caminhamos ao longo das margens do poderoso rio Tejo para tirar fotos de família na Torre de Belém e no Monumento dos Descobrimentos, um símbolo da heróica exploração portuguesa do mundo há séculos atrás. Encontrámos o Timeout Market e comemos pastéis de nata, pastéis de nata doces e salgados. Um dia maravilhoso terminou com a participação em um show do Maroon Five à beira-mar naquela noite. Não faltam coisas para fazer.

O norte da cidade é uma meca do golfe

Mesmo depois de um longo voo internacional, a viagem até Óbidos, a uma hora a norte de Lisboa, até ao Marriott Praia d’El Rey Golf & Beach Resort pareceu relativamente simples. As falésias costeiras atrás da piscina do resort causam uma primeira impressão duradoura. À medida que o sol se punha, descemos um lance de escadas até uma praia linda e deserta. O hotel de 177 quartos atende tanto famílias quanto jogadores de golfe.

Nos dois dias seguintes, eu estava livre para jogar golfe tanto quanto quisesse, enquanto minha esposa e filha eram mimadas no spa e na piscina. Até 1997, o campo de golfe da Praia de El Rey tinha os seus primeiros nove pela floresta, seguidos de uma ligação, as dunas abrindo a experiência. O contraste era fantástico, assim como o cenário. Eu teria pensado que era uma pista local exclusiva até que comecei a trabalhar em West Cliffs no dia seguinte. Projetado por Cynthia Ty McCarey, West Cliffs foi um sucesso em 2017. É cheio de blind drives e curvas interessantes, destacadas por um trecho final super legal de três buracos. A caixa elevada do tee final olha para o oceano com uma piscina em frente ao green. Em última análise, os planos de desenvolvimento prevêem 469 unidades de alojamento, dois hotéis de 5 estrelas e muitos imóveis.

Estes dois layouts de links e o vizinho Royal Obitos – o percurso cheio de água que acolheu o Open de Portugal – contribuem para uma escapadela de fim de semana atraente.

Longe dos campos e do resort, apaixonámo-nos pela vila muralhada de Óbidos, uma atração única que não poderíamos vivenciar à beira da piscina. Quando não estávamos andando pelas muralhas do castelo, íamos às compras ou parávamos em seus restaurantes para jantar e beber.

Eu gostaria que tivéssemos ido um pouco mais ao norte para visitar Nazaré, a pequena vila mais famosa – e perigosa – do mundo para o surf de ondas grandes. Se você ainda não viu o documentário “100 Foot Wave” da HBO, dê uma olhada.

Golfe em Casillas perto de Lisboa

Habilmente renovado em 2020, o Onyria Quinta da Marinha Hotel parece uma base ideal para uma ancoragem perfeita em Lisboa. Situa-se a 25 quilómetros a oeste de Lisboa, junto a Cascais e Sintra. Muitos citadinos e turistas escapam ao calor do verão e dirigem-se às famosas praias costeiras de Cascais. A área do hotel inclui o campo de golfe Robert Trent Jones Sr. e fica adjacente às muito populares Dunas de Oitavos.

O traslado do hotel deixa os hóspedes na marina local para desfrutar dos restaurantes à beira-mar. A partir daí, uma curta caminhada revela a movimentada zona comercial da vila e a Cidadela de Cascais, do século XV. Para os europeus, é apenas mais um edifício antigo. No entanto, para nós, americanos, cuja história nacional não é tão profunda, acabou por ser outra descoberta fascinante num destino de golfe surpreendentemente bom e cheio deles.

Consideraria uma viagem de golfe a Lisboa ou Portugal? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.