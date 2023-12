Hideo Kojima parece ter vazado uma mensagem de Silent Hill em seu trailer de OD

Hideo Kojima parece ter escondido uma referência à série Silent Hill da Konami em seu teaser do OD.

O exclusivo do Xbox, anteriormente conhecido como Overdose, foi apresentado oficialmente durante o The Game Awards na semana passada, junto com um trailer mostrando close-ups dos rostos dos atores.

No entanto, como notado Xbox Centrale verificado pelo VGC usando Reboque No canal oficial da Kojima Productions no YouTube, a seção com o ator alemão Udo Kier parece conter uma mensagem oculta.

Enquanto Kerr fala para a câmera, letras fracas aparecem em sua boca em cinco quadros separados, o que seria mais fácil de ver se os níveis de brilho do vídeo fossem ajustados (como fizemos na imagem do cabeçalho deste artigo, onde você pode ver a letra A ).

As letras estão escritas em ordem: “Atami”, uma cidade japonesa localizada na província de Shizuoka. A grafia kanji para Shizuka é 静岡, e quando separada em kanji individuais, 静 significa “quieto”, “quieto” ou “silencioso” e 岡 significa “colina”.

Definitivamente parece que Kojima está fazendo referência a Silent Hill no trailer, mas não está claro o porquê.

Em 2012, Kojima começou a trabalhar com o diretor Guillermo del Toro em um novo jogo da série Silent Hill intitulado Silent Hills, que foi apresentado através da infame demo “PT”.

O teaser terminou revelando que era na verdade um jogo Silent Hill estrelado por Norman Reedus, mas logo depois Kojima e Konami se separaram e o projeto foi cancelado, com Reedus colaborando com Kojima em Death Stranding.

Supondo que as cartas sejam de fato uma referência a Silent Hill, não está claro se elas estão sugerindo que OD pode realmente ser um título de Silent Hill, ou – como é mais provável dada a natureza amarga da separação entre Kojima e Konami – que isso é simplesmente Kojima referindo-se ao jogo de terror que ele não conseguiu fazer, durante o trailer do jogo ele o faz em seus próprios termos.

Também foi anunciado durante o The Game Awards que Kojima está trabalhando em um OD com o diretor de Nope and Us, Jordan Peele, junto com vários outros parceiros colaborativos ainda a serem revelados.