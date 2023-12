Os fãs de GTA 6 reimaginam o trailer da porta Switch usando gráficos do PlayStation 1

Um fã de GTA 6 recriou o novo trailer usando gráficos antigos do PlayStation e piadas sobre como será o próximo jogo no Nintendo Switch.

Desde que a desenvolvedora Rockstar lançou o primeiro trailer do tão aguardado GTA 6, a indústria de jogos inundou a internet com teorias, vídeos e muito mais sobre o próximo capítulo da amada franquia.

O novo trailer quebrou o recorde de maior número de visualizações de qualquer trailer de lançamento de videogame no YouTube, aumentando o entusiasmo pelo GTA 6 no processo. Enquanto muitos se concentraram nos aspectos positivos do trailer, incluindo os excelentes visuais e o escopo do mapa, outros adotaram uma abordagem diferente.

Um Usuário Reddit Ele criou o trailer com gráficos antigos do PlayStation 1 e, brincando, afirmou que a porta Nintendo Switch teria a aparência e o funcionamento do jogo.

A postagem, que conta com mais de 150 comentários, está repleta de jogadores divulgando o meme. “Limitado a 24fps”, escreveu um Redditor, enquanto outro acrescentou: “Os fãs da Nintendo vão adorar isso e ganhará muitos prêmios GOTY”.

Outro fã de GTA também comentou, dizendo: “Você é tão generoso. Este trailer foi tão suave e sem tela rasgada ou queda de quadro.

Desde o lançamento do Nintendo Switch, os jogadores têm provocado o console para ver quantas versões portadas de títulos AAA triplos populares estão rodando na plataforma.

O jogo mais recente a receber este tratamento, Hogwarts: Legacy, tem sido criticado pelos fãs por não ser mais um jogo de mundo aberto, com a Nintendo optando por dividir cada área para garantir que o jogo possa ser otimizado para o Switch.

No momento em que este artigo foi escrito, GTA 6 não foi anunciado para o Nintendo Switch de forma alguma. No entanto, foi confirmado o lançamento para PlayStation 5 e Xbox Series S/X.

Para as últimas notícias, atualizações e rumores do GTA, confira a cobertura completa do Dexerto aqui.