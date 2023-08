Greves de Hollywood destacam pacotes de pagamento de CEOs de mídia luxuosa – Diversos

Getty Images

Bata em qualquer piquete em Hollywood hoje em dia, e há uma boa chance de você ver placas criticando o generoso pagamento de chefes de entretenimento como Bob Iger, da Disney, e David Zaslav, da Warner Bros. Discovery. Para atores e escritores incríveis que buscam um acordo melhor com os grandes estúdios, esses pacotes de compensação inflacionados se tornaram um porrete muito eficaz. É especialmente notável quando alguém como Iger, que deve ganhar até US$ 27 milhões este ano, sente na CNBC que os dois sindicatos não são “realistas” sobre as dificuldades da empresa.

“É como se alguém estivesse dando uma espiada em você”, diz Adam Conover, membro do comitê de negociação do Writers Guild of America. “Bem, você vai levá-lo quando o fizerem.”

Conover e os notáveis ​​escritores e atores argumentam que foram deixados para trás pela adoção do streaming pela indústria – uma transição que coloca mais dívidas nas contas das empresas, com menos lucros aparecendo para isso. Escritores e atores dizem que os royalties que recebem quando seus filmes ou programas são licenciados para a Netflix ou Disney+ são uma fração do que recebem quando aparecem na TV a cabo ou em distribuição. Isso limita sua capacidade de ganhar a vida. E eles estão com raiva porque qualquer senso de sacrifício compartilhado parece terminar na porta das asas da empresa.

Ao mesmo tempo, os pacotes de remuneração dos magnatas da mídia continuaram a subir, com CEOs de grandes conglomerados de mídia ganhando uma média de US$ 32,6 milhões em salários, ações e outras regalias no ano passado. Isso inclui centenas de milhares de dólares em uso de jatos corporativos, associações a clubes e serviços de segurança.

“Ao ler as declarações de procuração, você tem a sensação de que esses executivos estão tentando obter o máximo possível de riqueza pessoal da empresa”, diz Rosanna Landis-Weaver, do grupo de defesa dos acionistas As You Sow. “Então, como eles podem dizer não a esses escritores e atores que exigem cuidar de si mesmos em níveis mais modestos?”

Muitos desses líderes empresariais enriqueceram mesmo quando as empresas que dirigem viram o preço de suas ações despencar. Por exemplo, a capitalização de mercado da Disney caiu 43% de 2021 a 2022, enquanto as ações da Comcast caíram 34%, a Paramount Global perdeu 44% e as ações da Netflix caíram 51%.

“A indústria está sofrendo de diferentes maneiras, e eu não daria a esses CEOs uma nota A+ por seu desempenho”, diz Hal Vogel, um veterano analista de mídia. Eles têm balanços inchados com dívidas altas. E você olha o que está acontecendo com a transmissão ao vivo e com seus outros negócios, e eles têm muitos grandes problemas sem soluções claras”.

Wall Street foi prejudicada pela economia dos serviços de streaming que quase todos os conglomerados de mídia lançaram desde 2019. Os investidores estão preocupados com a necessidade de muito capital e que o dinheiro proveniente das assinaturas não corresponda à receita gerada pelo cabo e lançamentos teatrais. Em resposta, os chefes da mídia prometeram cortar custos, o que fizeram em grande parte demissões de milhares de trabalhadores.

Deve-se notar que, como grande parte da remuneração de um chefe de mídia é em opções, que está vinculada ao desempenho das ações no momento, seu salário líquido pode ser significativamente reduzido no momento em que o dinheiro é devido. Mas você ainda está falando de um grupo de líderes da indústria que são generosamente recompensados ​​por seu trabalho.

Há sinais de que os investidores não estão satisfeitos com o andamento das coisas. Em maio, os acionistas da Warner Bros. quase venderam tudo. A Discovery votou pela rejeição do pacote de compensação de $ 39,3 milhões de Zaslav para 2022, que foi aprovado com pouco mais de 50% de aprovação. Um mês depois, os acionistas da Netflix votaram para rejeitar os pacotes salariais dos co-CEOs Ted Sarandos e Greg Peters de $ 40 milhões e $ 34,6 milhões para 2023. No entanto, é uma decisão não vinculativa e pode ser anulada na próxima vez que o conselho da Netflix se reunir. .

Algumas empresas parecem ter entendido a mensagem. Quando Iger voltou como CEO da Disney depois de entregar brevemente as chaves para Bob Chapek, ele o fez com desconto. Seu pacote de US$ 27 milhões em 2023, por exemplo, é uma queda acentuada em relação aos US$ 45,9 milhões que ganhou em 2021. Isso é um sinal de que a Disney está tentando controlar os salários de sua liderança.

Mesmo com resultados financeiros medíocres e crescente pressão pública, alguns analistas suspeitam que muita coisa mudará quando se trata do dinheiro que os CEOs ganham.

“Espero que os conselhos repensem a forma como compensam seus líderes, mas não acho que isso vá acontecer”, diz Charles Elson, do John L. Weinberg Center for Corporate Governance da Universidade de Delaware. “Eles foram criticados por serem pagos em excesso por anos e nada mudou.”

Parece terrível para os CEOs anunciar a economia enquanto ganham salários de oito dígitos, diz Elson, mas a estrutura dessas empresas e a maneira como os CEOs calculam seus salários e bônus dificultam a realização de reformas reais. Empresas de mídia como a Paramount Global e a Fox possuem ações de classe dupla, o que significa que as famílias que as controlam, como os Murdochs e os Redstones, podem recompensar seus líderes sem ter que suportar o escrutínio e as desvantagens dos acionistas. Isso aumenta a remuneração dos CEOs de empresas como Netflix e Disney: eles não têm ações de classe dupla, mas usam os salários de outros líderes empresariais como desculpa para inflar seus próprios salários e pacotes de opções.

“Todo o conceito de um grupo de pares é absurdo”, diz Elson. “É baseado nessa ideia de que se não pagarmos um salário tão alto para alguém, ele irá para outro lugar. Mas os dados mostram que quase nunca acabam trabalhando para um colega. São demitidos ou saem e vão embora para trabalhar em uma empresa de nível inferior.” .

Cynthia Littleton e Jane Madhouse contribuíram para este relatório.