Grã-Bretanha deve relaxar as regras de visto devido à escassez de caminhoneiros

LONDRES (Reuters) – Espera-se que a Grã-Bretanha anuncie planos de emitir vistos de trabalho temporários para motoristas de caminhão para aliviar uma grave escassez de mão de obra que levou ao racionamento de combustível em centenas de postos de gasolina e longas filas para abastecer as bombas. em alguns lugares.

Como revendedores O gabinete do primeiro-ministro Boris Johnson alertou sobre interrupções significativas no período que antecedeu o Natal, e o gabinete do primeiro-ministro Boris Johnson disse que estava procurando medidas temporárias para lidar com a escassez de motoristas de veículos pesados ​​(HGV).

Os jornais noticiaram que o governo permitirá que até 5.000 motoristas estrangeiros entrem na Grã-Bretanha com vistos de curto prazo, uma medida que as empresas de logística e varejistas vêm solicitando há meses, mas anteriormente descartada pelo governo.

A UK Road Transport Association (RHA) afirma que a Grã-Bretanha precisa de mais 100.000 motoristas para atender à demanda.

A escassez de motoristas de caminhão se deve em parte à saída da Grã-Bretanha da União Europeia e do COVID-19, que interrompeu o treinamento e os testes de motoristas por quase um ano.

“Estamos considerando medidas provisórias para evitar problemas imediatos, mas quaisquer medidas que tomemos serão muito limitadas”, disse uma porta-voz do escritório de Downing Street de Johnson em um comunicado.

Downing Street se recusou a fornecer mais detalhes.

Os ministros alertaram contra o pânico de compras, e as petrolíferas dizem que não há escassez de suprimentos, apenas problemas para entregar combustível nos postos de gasolina.

No entanto, havia longas filas de veículos nos postos de abastecimento, pois os motoristas corriam para abastecê-los e alguns pontos de venda foram fechados por falta de suprimentos.

A questão veio à tona após a BP (BP.L) Ela disse que teve que fechar algumas de suas lojas por falta de motoristas, com a Shell (RDSa.L) e ExxonMobil (XOM.N) A Esso também relatou problemas de abastecimento.

O EG Group, que opera 341 estacionamentos em toda a Grã-Bretanha, disse na sexta-feira que imporia um teto para compras de combustível de 30 libras (US $ 41) por cliente devido à “demanda de clientes sem precedentes”.

Caminhões no estacionamento de veículos pesados, na Cobham Services na M25, Cobham, Grã-Bretanha, 31 de agosto de 2021. REUTERS / Peter Chipura / Foto de arquivo Consulte Mais informação

“Lamento o que estamos vendo no jardim da frente”, disse Hugh Merriman, presidente do Comitê de Transporte do Parlamento, à TV BBC.

“Eu estava na minha bicicleta … e ela passou pela minha garagem BP e estava uma bagunça. Assim que aparecer a mensagem de que pode haver falta de combustível, as pessoas reagem de forma compreensível.”

Uma força policial disse que as longas filas são um perigo potencial, já que as estradas foram fechadas para veículos de emergência.

Downing Street disse que o país tem “um amplo suprimento de combustível”.

“O público deve ter certeza de que não há escassez”, disse a porta-voz. “Mas, como em países ao redor do mundo, estamos enfrentando uma escassez temporária de drivers ligados ao novo coronavírus para transportar suprimentos por todo o país.”

A questão do combustível surge no momento em que a Grã-Bretanha, a quinta maior economia do mundo, luta contra o aumento dos preços do gás natural na Europa, causando o aumento dos preços da energia e uma potencial crise no fornecimento de alimentos.

Outros países da Europa, assim como os Estados Unidos, também estão lidando com a escassez de caminhoneiros, e números da indústria alertaram que não há garantia de que qualquer mudança nos procedimentos de visto fará com que motoristas estrangeiros cheguem à Grã-Bretanha.

“Teremos que ver se podemos atrair pessoas por um curto período de tempo”, disse Merriman.

A Grã-Bretanha diz que a solução de longo prazo é contratar mais motoristas britânicos, com o RHA dizendo que melhores salários e condições são necessários para atrair pessoas para o setor.

Mas os varejistas alertaram que, a menos que o governo tome medidas para lidar com a escassez nos próximos 10 dias, grandes transtornos são inevitáveis ​​no período que antecede o Natal. Consulte Mais informação

(dólar = 0,7311 libras)

(Reportagem de Michael Holden e J. Faulconbridge Edição de Francis Kerry e Helen Popper

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.